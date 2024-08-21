蒲亭13年來首訪車臣 視察部隊準備出征烏克蘭

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）克里姆林宮表示，俄羅斯總統蒲亭和車臣領袖卡狄羅夫今天視察準備出征烏克蘭的車臣部隊和志願兵。這是蒲亭13年來首次前往位於北高加索（North Caucasus）地區的車臣共和國。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）這次前往多數為穆斯林的車臣自治共和國，行程事前並未公開。2週前，烏克蘭突破邊界反攻俄羅斯庫斯克州（Kursk），展開自二戰以來俄國境內遭受最大規模的入侵行動，莫斯科正設法驅逐烏軍。

根據克里姆林宮網站的文稿，蒲亭在車臣古德梅斯（Gudermes）的俄羅斯特種部隊大學（Russian Special Forces University）告訴部隊：「只要擁有像你們這樣的士兵，我們就絕對、絕對，無人能敵。」

「在靶場射擊是一回事，將生命與健康置於危險之中又是另外一回事。但你們有保衛祖國的內心需求和做出這個決定的勇氣。」

即便俄羅斯軍隊逐步、穩定地在烏克蘭東部前線推進，外國軍隊占領俄羅斯領土仍讓蒲亭與俄軍顏面無光。

卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）今天於另一場會議中告訴蒲亭，自從與烏克蘭的戰爭開始以來，車臣已派出逾4萬7000名兵力，包括1萬9000名志願兵。

卡狄羅夫因涉嫌侵犯人權及動員車臣部隊攻擊烏克蘭，於2020年及2022年被美國制裁。他經常自稱是蒲亭的「步兵」。（實習編譯：張威蓁/核稿：曾依璇）1130821