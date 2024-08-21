烏克蘭尋求宗教獨立 新法矛頭瞄準與俄掛鉤教會

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭國會今天表決對與俄羅斯掛鉤的「烏克蘭的正教會」說不，直指這道禁令有助於強化烏克蘭的宗教獨立性，烏克蘭認為必須切割與俄國結盟的機構。

法新社報導，基輔當局多年來本就在嘗試限縮與俄國之間的宗教連結，俄方2022年侵烏行動獲強而有力的「俄羅斯正教會」（Russian Orthodox Church）支持之後，更加速了烏方這道脫鉤程序。

烏克蘭國會議員今天以壓倒性多數通過法案，同意針對與俄國掛鉤宗教機構進行取締，這當中影響最深的莫過於與俄國有關連的「烏克蘭的正教會」（Ukrainian Orthodox Church, UOC）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，新的禁令將提升國家「宗教獨立性」，國會議員們也盛讚法案具歷史意義。

俄羅斯則發聲譴責，俄方的教會出面稱此舉「非法」。

禁令讓部分「烏克蘭的正教會」教友感到沮喪，不過有可能需要多年才能得以實施。

路透社報導，烏克蘭人大多數是正教會基督徒，但當中有兩個分支，一為傳統上與「俄羅斯正教會」相關的「烏克蘭的正教會」（Ukrainian Orthodox Church, UOC）；另一個則是獨立於俄國、自2019年便獲世界正教會體系認可的「烏克蘭正教會」（Orthodox Church of Ukraine, OCU）。

烏克蘭領導階層向來指控與俄國掛鉤的「烏克蘭的正教會」透過散播親俄文宣、窩藏間諜的方式，煽動迄今打了30個月的俄烏戰爭。

民調顯示，不信任「烏克蘭的正教會」的烏克蘭人達約8成2，信任的僅占約8%。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130821