日女喊安倍下台遭警驅離 北海道政府判賠定讞

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本北海道札幌市兩名男女5年前因對正在街頭演說的前首相安倍晉三高喊下台等口號遭警強制驅離，認為表達自由遭侵害憤而提告，最高法院針對女性部分判決北海道政府賠償定讞。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，根據二審判決文件，此案發生在2019年7月15日，36歲男性和29歲女性對在JR札幌站前等地演說的安倍高喊「安倍下台」、「反對增稅」等口號，遭在場警察抓住肩膀或手腕等處強制驅離。

兩人提訴在札幌地方法院一審獲判勝訴，法官認為警方強制驅離兩人違法，命令北海道政府賠償；經上訴札幌高等法院後，法官認為警方對男性部分的驅離判斷合理，但對於女性的部分認為「沒有證據證明女性為加害安倍首相而意圖接近，侵害表達自由（的作法）違法」，判決北海道政府賠償女性55萬日圓。

男性及北海道政府在二審後分別提出上訴，最高法院法官8月19日都予以駁回，因此，二審認定北海道政府應賠償女性的判決也告定讞。

最高法院第1小法庭5名法官昨天做出一致結論，但並未對外說明判決理由。（譯者：黃名璽）1130820