造勢選在3K黨集會處挨批 川普反譏：拜登先去過

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（中央社密西根霍威爾市20日綜合外電報導）美國前總統川普今天選在白人至上主義者上月集會的密西根霍威爾市舉辦造勢，對手賀錦麗陣營重砲抨擊。不過川普不以為意，還反譏拜登早在幾年前也來過此地。

路透社報導，川普本週在決戰州舉行一連串造勢活動，密州霍威爾市（Howell）是其一。與此同時，民主黨全國代表大會（DNC）在芝加哥登場，副總統賀錦麗（Kamala Harris）正式接棒成為總統大選候選人。

霍威爾市和種族優越主義團體「三K黨」（Ku Klux Klan, KKK）素有歷史淵源，因此川普選在這裡造勢引發格外關注。

根據密西根當地「李文斯頓郵報」（The Livingston Post），「三K黨」的「巨龍」（Grand Dragon）邁爾斯（Robert Miles）在1960年代初搬至霍威爾，後來定居附近農場，長年以來他在當地舉行焚燒十字架和其他仇恨集會。即使他已在1992年過世，他的思想和影響力仍持續荼毒至今。

上月，約10多名白人至上主義者在霍威爾市中心遊行，舉著「白人的命也是命」（White Lives Matter）標語、高呼「希特勒萬歲」。當地媒體報導，另一群示威者在城外高速公路天橋上高喊「我們愛希特勒，我們愛川普」。

賀錦麗陣營抨擊川普選在霍威爾舉辦活動，卻未直接譴責「以他的名義公然表現種族主義和反猶太主義」。不過拜登（Joe Biden）早在2021年就曾來過霍威爾。

川普結束昨天賓州的活動後接受路透社採訪，他沒有直接回應對手批評。競選發言人表示，這位前總統會在霍威爾明確表示，「當川普重返白宮，任何形式的犯罪、暴力和仇恨都不見容於我們國家」。

川普今天45分鐘的演說中都未公開反對仇恨。後來記者問到有關對手陣營抨擊他選在霍威爾集會時，川普答道：「2021年誰在這裡？」當記者回答「拜登」後，川普笑著感謝她的回覆。

密西根州立大學（Michigan State University）政治系副教授拉耶瓦迪（Nazita Lajevardi）表示，在白人至上主義者集會後隔月，川普來到霍威爾確實有特殊涵義。

拉耶瓦迪說：「為什麼是那裡？為什麼是現在這個時候？」他指出霍威爾人口不多，「時間點很重要，象徵意義也很重要」。

川普曾在2016年拿下密西根州，2020年卻沒能攻下。目前部分民調顯示賀錦麗在密西根州些微領先，預期選戰結果陷入拉鋸。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1130821