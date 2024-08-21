涉與中國犯罪集團勾結 菲調查前華裔市長如何潛逃

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（中央社馬尼拉21日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，他的政府正在調查遭控與中國犯罪集團有掛鉤的前華裔市長郭華萍如何逃出菲律賓。

路透社報導，又名艾莉絲．郭（Alice Guo）的郭華萍逃出後，小馬可仕昨天下令註銷郭華萍的菲律賓護照，今天警告有人的「人頭會落地」。外國移民紀錄證實了郭華萍已逃出菲律賓。

小馬可仕在聲明中說：「我們將揭發背叛人民信任並協助她逃逸的罪魁禍首。該負責的人將遭到停職，並將受到法律最大限度的追究。」

郭華萍因為拒絕出席調查她涉嫌犯罪關係的聽證會而遭參議院通緝，郭華萍否認這些指控，堅稱她是土生土長的菲律賓公民，面臨「惡意指控」。

菲律賓當局3月突襲搜索郭華萍原本擔任市長的寧靜農業小鎮班班（Bamban），破獲有關當局所稱的詐騙行為，當局指稱犯案基地是在郭華萍持有部分產權的土地上蓋的一個設施，之後參議院於5月對她展開調查。

郭華萍因為嚴重不當行為，最近遭到菲律賓監察使公署（Office of the Ombudsman）免除市長職務。

菲律賓總統反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organised Crime Commission, PAOCC）的一名發言人說，郭華萍上個月持菲律賓護照前往馬來西亞、新加坡，這個月又前往印尼。

一名印尼移民官員證實，郭華萍是在8月18日下午1時13分進入印尼。由於他未獲授權向媒體發言，這名官員不願具名。被問到郭華萍是否仍在印尼時，這名官員也沒有立即回應。

然而，郭華萍的律師大衛（Stephen David）說，郭華萍仍待在菲律賓，但沒有提供進一步細節。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130821

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