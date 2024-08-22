美國高階官員會晤達賴喇嘛 重申致力促進西藏人權

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）根據美國國務院聲明，美國高階官員今天在紐約會見達賴喇嘛，重申美國致力於促進西藏人權，這是華府與這位流亡西藏精神領袖之間罕見的高層直接會面。

法新社和路透社報導，被北京視為分離主義分子的達賴喇嘛，在紐約會見美國負責人權事務的副國務卿兼西藏問題特別協調員澤雅（Uzra Zeya）和白宮國家安全會議（National Security Council）官員拉佐克（Kelly Razzouk）。達賴喇嘛正在紐約接受膝蓋治療。

澤雅與達賴喇嘛會面期間「重申美國致力於促進藏人人權，並支持保護其獨特的歷史、語言、文化和宗教遺產的努力」。

北京對西藏實施嚴格控制，認為西藏是中國領土不可分割的一部分，並視為西藏爭取更大自治權的達賴喇嘛是叛亂分子。

根據聲明，在今天的會面，澤雅還討論了美國「支持中華人民共和國與尊者及其代表恢復對話」。自2010年以來，北京和西藏領導人的對話一直處於凍結狀態。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇表示，中國對這場會面「嚴重關切」，並敦促美方不要與達賴喇嘛接觸。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130822