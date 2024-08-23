曼哈頓街道化身慶典 紐約市府封路禁車籲環保

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（中央社實習記者龔芸可紐約22日專電）為提倡更永續的通勤模式，紐約市政府一年一度的「夏日街道」活動盛大舉行。自7月底起連續5週的週六，紐約市各區主要幹道封閉，僅允許行人和腳踏車等無動力車輛通行，期望還道於民。

今年的「夏日街道（Summer Streets）」活動17日已邁入第4週。隨著活動進入尾聲，參與人數也達到高峰，早上9點便能見到人潮出現在曼哈頓的公園大道（Park Avenue）上，帶著一家老小和毛小孩漫步在道路中央，享受著難得一見的都市景觀。

紐約夏日街道自2008年開辦以來已邁入第16年，活動範圍涵蓋曼哈頓、布魯克林區、皇后區等5個行政區主要幹道。今年更首度延長營運時間，從上午7時至下午3時皆道路封閉；街邊的表演、活動數目也創下新高，除了設置舞台供當地樂團表演，更有編織藝術體驗、裝置藝術打卡點及兒童遊戲場設置在道路沿線。

活動主辦單位紐約市交通局（NYC Department of Transportation）的道路督察員阿爾布埃（Michel Arbouet）接受採訪時透露，今年的夏日街道活動舉辦至今，每週參與人次皆上看10萬人。他說，市政府期望透過活動規模擴大，鼓勵紐約市民使用更永續的通勤方式，減緩市區長期的交通壅塞問題以及對於環境的污染。

阿爾布埃說，舉辦夏日街道活動另一個主要目的在於「把寬敞的街道還給人民」。他補充，夏日街道活動舉行至今，每年都收到非常好的反應，因為紐約市民長期與惱人的交通問題共存，當活動剛開始舉辦時，人們對於能夠自在地走在馬路上都感到相當不可思議；透過夏日街道活動，居民和遊客能夠欣賞到全新的紐約市景色。

來自皇后區的紐約市民約瑟夫（Sarah Joseph）表示，這個活動特別適合有孩子的家庭。她說，自己有兩個小孩，一家人能夠利用假日享受城市的不同風貌，並且不用擔心混亂的交通危及到孩子的安全，是活動最吸引人之處。

同樣來自皇后區的華裔市民Judy說，過去就曾聽說過夏日街道活動，今年是第一次和好友以騎乘共享單車的方式參與。她認為，現代人通勤主要依賴私人轎車或公共運輸為主；透過本次活動，她發現紐約也能是一個「行人友善」的城市，期望市政府能藉由持續推行活動，真正減少空氣污染的問題。（編輯：周永捷）1130823

夏日街道今年的街邊表演、活動數目創新高，更有裝置藝術打卡點設置在道路沿線供民眾拍照留念。圖攝於8月17日。中央社實習記者龔芸可紐約攝 113年8月23日