傳碧昂絲現身民主黨全代會演出 公關否認

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（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國「好萊塢報導」指出，美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）的一位公關表示，碧昂絲不會在今天民主黨全國代表大會的最後一晚登台演出。

路透社報導，在美國八卦媒體TMZ和「國會山莊報」（The Hill）報導稱碧昂絲將在民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）最後之夜壓軸演出後，並沒有接到官方的證實或否認。美國副總統賀錦麗今晚正式接受提名為民主黨總統候選人。

碧昂絲的一位公關告訴「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）：「碧昂絲從來沒有計劃參加…有關她將登台演出的報導不實。」

賀錦麗競選團隊拒絕對任何特別來賓發表評論。

賀錦麗採用碧昂絲的歌曲「自由」（Freedom）作為她競選活動的歌曲，並於本月19日在芝加哥登場時播放這首歌曲，加深外界猜測碧昂絲將登台演出的可能性。

據報碧昂絲已同意賀錦麗陣營使用這首歌。她先前聲援過民主黨，包括在上次總統大選中支持現任總統拜登。

在2020年美國總統大選前，碧昂絲曾於社群媒體平台Instagram上發文並上傳照片，當中可見她戴著印有拜登與賀錦麗名字的口罩，並鼓勵她的數以百萬計粉絲投票，她寫道「來吧，德州！#投票」。（實習編譯：張威蓁/核稿：盧映孜）1130823