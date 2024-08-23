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嘲諷華茲自閉兒淚挺老爸 美保守派名嘴挨批刪文

2024/8/23 17:51
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（中央社芝加哥23日綜合外電報導）美國保守派名嘴柯爾特在社群媒體發文，嘲諷民主黨副總統候選人華茲患有學習障礙與過動症的兒子表現「怪異」，她現已刪文，但這番發言仍為她招致批評聲浪。

國會山莊報（The Hill）報導，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）本月21日在芝加哥的民主黨全國代表大會（DNC）發表演說時，他17歲的兒子葛斯（Gus Walz）一度情緒激動起來。

當時華茲談到自己與夫人關（Gwen Walz）曾為治療不孕問題苦苦掙扎，並直接點名家人說：「葛斯、希望（Hope Walz，華茲的女兒）與關，你們是我的全世界，我愛你們！」

葛斯聞言起立鼓掌且流淚大喊：「那是我爸！」

事後，柯爾特（Ann Coulter）在社群媒體X平台發文分享一則關於葛斯的報導，並寫道：「說到怪異（weird）嘛…」

葛斯患有非語文學習障礙、注意力不足過動症（ADHD）及焦慮症，但華茲夫婦稱這些疾病是葛斯的「秘密超能力」。

媒體RawStory報導，柯爾特說明，她刪除關於葛斯的貼文是因「有人告訴我他是自閉症患者」。

根據英國獨立報（The Independent），美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府時期擔任白宮國家安全會議發言人的費艾托（Tommy Vietor）反諷柯爾特：「我明白你為何對愛父母的孩子感到陌生。」

前共和黨策士威爾森（Rick Wilson）甚至稱柯爾特會孤零零死去，而法醫病理學家將發現她乾枯的遺體裡只有菸酒。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130823

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