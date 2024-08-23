習近平與英相施凱爾通話 表態重視加強接觸對話

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（中央社台北23日電）中國國家主席習近平今天下午應約與英國首相施凱爾通電話。據中國官媒報導，習近平表示，中方高度重視英國關於加強接觸對話的願望，願與英國保持各層級交往，推動中英關係行穩致遠，共同努力促進世界和平與發展。

施凱爾（Keir Starmer）在7月4日舉行的英國國會大選帶領工黨勝出，出任首相。據新華社報導，習近平今天在通話中，祝賀施凱爾就任英國首相。

據報導，習近平指出，當前，國際形勢變亂交織，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該以長遠和戰略眼光看待兩國關係，秉持夥伴定位，加強對話合作，以穩定互惠的中英關係造福兩國和世界。

習近平又稱，中國堅持走和平發展道路，希望英國客觀理性看待中國。中方願與英國在相互尊重基礎上展開平等對話，增進瞭解互信，加強發展戰略對接，拓展金融、綠色經濟、人工智慧等領域合作，深化人文交流，讓互利共贏成為中英關係的主基調。

據報導，施凱爾向習近平祝賀中國體育代表團在巴黎奧運取得的成績，並指發展更加緊密的英中合作關係符合雙方長遠利益，兩國加強經貿、金融、教育、清潔能源、醫藥衛生等領域合作，有利於促進各自發展，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

他表示，英國希望與中國加強各層級、各領域接觸對話，推動兩國務實合作和機制性交流取得積極成果，本著相互尊重的精神發展長期、穩定、具有戰略意義的英中關係。

新華社報導稱，施凱爾還說，英國願與中方就重大國際和地區問題保持溝通，為維護世界安全與穩定作出貢獻。「我願重申，英方長期堅持一個中國政策立場沒有改變」。

中國近期重新提交在英國倫敦興建新大型大使館的計畫。有分析認為，雙方在經歷多年的外交緊張與爭端後，這項有爭議的計畫可能考驗新上台的工黨政府如何處理與世界第2大經濟體中國的關係。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1130823