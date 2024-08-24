本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
羅冠聰遭通緝流亡4年仍冀望返鄉 盼當擴音器傳遞香港處境
首頁 / 國際

環保人士童貝里反化石燃料 部分封鎖挪威天然氣廠

2024/8/24 20:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸24日綜合外電報導）瑞典環保人士童貝里及環保倡議團體「反抗滅絕」成員為抗議化石燃料，今天封鎖位於挪威西南部的柯斯騰天然氣加工廠一座小型油庫，不過廠方表示工廠仍維持正常運作。

柯斯騰（Kårstø）天然氣加工廠的技術服務供應商、挪威國營能源公司Equinor告訴路透社，自工廠輸往歐洲的天然氣出口沒有受到影響。

公司發言人說道：「有環保人士試圖從海上及部分陸地入口封鎖我們的油庫。」

法新社報導，反抗滅絕（Extinction Rebellion）在社群媒體發文指出，8艘小船及3艘汽艇進入柯斯騰天然氣加工廠外的安全區，以阻止工廠正常營運。

童貝里（Greta Thunberg）等環保人士也在岸上聚集，封鎖設施門口。

反抗滅絕的貼文引述了童貝里的話：「當化石燃料工業奪走人們的生命，並破壞維持我們生命的（生態）體系，我們不能袖手旁觀。」

Equinor媒體發言人告訴法新社：「一群環保人士聚集在部分設施外，但目前工廠仍正常運作。」

根據這名發言人，警方正在處理這場抗議活動。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1130824

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：