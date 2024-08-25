越南休假比人少 民眾提議盼增加3天國定假日

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南全年國定假日共11天，與東南亞和全球相較少了5至6天。越南國會轉達民眾心聲，盼增加國定假日，包括越南國慶日多放兩天，擊退法軍的奠邊府大捷紀念日能放1天。

越南媒體VTC News報導，越南勞動榮軍與社會部收到越南國會常務委員會轉交來自海陽省、廣南省、慶和省等民眾的建議，內容提及希望越南9月2日國慶日多放兩天，並將5月7日的奠邊府大捷紀念日列為國定假日放1天。

建議指出，9月5日這天是開學日，在越南人心中的地位宛如「全民送孩到校日」。因此，許多上班族都希望國慶日可以從原本的休兩天變成休4天，從9月2日休到9月5日，以便和孩子一起迎接新學期。

越南勞動榮軍與社會部部長陶玉容（Dao Ngoc Dung）回覆選民的建議表示，放假時間的安排是根據宗教、風俗、習慣、節日意義及社會經濟影響等多項要素進行研究之後所提出的。

陶玉容指出，增加國定假日對勞工具鼓舞作用，但增加有薪假將給雇主帶來壓力，將與相關部會、單位和組織協調，評估對於經濟社會的影響，並在修訂「勞動法」的過程中研究並提供建議。

擔任律師的阮克山陽（Nguyen Khac Son Duong）向中央社表示，增加越南的國定假日能讓休假天數逐漸接近國際標準。同時，這也有助於帶動旅遊、購物等消費行為的增加。

阮克山陽說，休假日他會去旅行、探訪家人親戚，所以非常希望能有更多的假期。此外，一般上班族平常工作很忙，若能有更多休閒時間，或許有助於改善越南社會日益晚婚的現象。

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辦公室白領阮德輝（Nguyen Duc Huy）贊成將奠邊府大捷紀念日列為越南的國定假日放1天，但反對國慶假期延長成4天，「這會對工作進度造成很大的影響，且放了長假再回到辦公室會喪失工作動力。」

越南每年有11天的國定假日，包括元旦1天、農曆年5天、雄王節1天、統一日與勞動節2天、國慶日2天。與東南亞和全球相較，越南每年的休假日大概少了5、6天。（編輯：陳承功）1130825