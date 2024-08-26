屏東高中與瑞典高中建立夥伴關係 展開交流計畫

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩26日專電）屏東高中代表團22日拜訪瑞典馬爾默市的布爾加高中，參訪該校與商討兩校未來針對SDGs與國際化交流計畫的實施辦法，今年9月底布爾加高中也將派代表團拜訪屏東高中。

屏東高中校長陳國祥告訴中央社，屏東高中的校務發展願景是「從阿緱出發，向世界提問」（From Local to Global） ，即從在地文化出發，鼓勵師生勇敢自信放眼全世界。

本次與瑞典馬爾默布爾加高中（Malmö Borgarskola）合作，透過歐盟ATLAS計畫資助，補助兩校實體交流的部分經費，建立夥伴關係。兩校教師將共同發展SDGs課程，未來分階段實施線上交流課程、學生短期交換、教師短期交換等合作交流活動。

屏東高中秘書方思雲表示，目前規劃先以小規模的方式，透過雙語實驗班以「跨國文化之旅-食尚饗宴」、「媒體英文」、「英語簡報」等課程進行兩校的線上交流。

陳國祥告訴中央社，他很感謝教育部與外交部等部會的協助，讓這次參訪順利成行。他對布爾加高中公共設施的管理運用以及該校教學方式與師生的英語溝通能力感到印象深刻。

此行他發現瑞典的自然景觀、綠色經濟、交通模式等，具有深厚的文化底蘊，希望合作能豐富師生的思辨能力，更有利與教師課程創新能力及學生的創新與發表能力，培養台灣未來的人才，成為支撐台灣未來的關鍵力量。

陳國祥表示，屏東高中過去有跟美國與日本等學校合作的經驗，時差是一個重要議題。例如與美國加州灣區與德州的學校交流，都涉及超過12小時的時差，交流過程都要克服日夜或晨昏顛倒的情形。

未來與瑞典的時差則為6或7小時，其中牽涉的課程問題、時差問題、軟體問題皆在此行中已順利討論解決。

馬爾默布爾加高中副校長隆伯格（Åsa Lundberg）表示，這次透過駐瑞典辦事處的牽線跟屏東高中合作，他們感到很興奮，雖然過去也曾經跟其他歐洲與亞洲、非洲的學校合作，但這次能跟在一個擁有共同民主價值，卻有非常不同文化的國家的學校交流，對他們來說很新奇，他們很期待這次的合作以及兩校互相啟發與學習。

這次學校特地為了屏東高中參訪團到訪而升了台灣的國旗，隆伯格說，這個舉動得到全校師生的支持，他們認為這是校方在人權、民主與跨國合作積極參與的表現。

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隆伯格表示，學生對台灣來的訪客都很好奇，他們想了解台灣的學校如何運作也想更了解台灣的政治，例如就有學生提到涉及台海衝突與緊張的問題，屏中的老師就提及開羅宣言、舊金山和約，表達兩岸互不隸屬的立場與瑞典學生討論。很多學生也想知道他們何時能造訪屏東高中。

隆伯格說，現階段的計畫是透過網路進行數位交換，在永續發展、國際政治、民主議題上有更多互相學習，但未來希望能透過這個計畫讓師生有機會到台灣進行更深入的學習，例如畢業小論文的寫作與研究。（編輯：陳承功）1130826