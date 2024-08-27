菲律賓防長：中國是東南亞和平最大破壞者

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（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）馬尼拉和北京圍繞南海爭議島礁和水域的緊張局勢升級，菲律賓國防部長今天表示，中國是東南亞和平的「最大破壞者」。

法新社報導，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在馬尼拉舉行的美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）會議上表示：「中國…是東南亞國家協會（ASEAN）地區國際和平的最大破壞者。」

鐵歐多洛發表此番言論之前，菲律賓和中國船隻在南海發生一系列對抗。

儘管國際仲裁認為中國的主張沒有法律依據，但中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權。

北京的主張包括菲律賓專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）內的珊瑚礁和水域，該經濟區距離中國沿海水域約370公里（200海里）。

鐵歐多洛向媒體發表談話時，敦促其他國家譴責中國的「非法行徑」，直到北京屈服於壓力下停止這些行為。

鐵歐多洛說：「我們需要凝聚集體共識並強烈譴責中國。我們正在對抗一個更強大的對手。」

中國昨天表示，對進入南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal）附近海域的兩艘菲律賓海岸防衛隊船隻採取了「控制措施」。

菲律賓海防隊派出兩艘船隻，為島礁上的一艘船隻運送物資。

菲律賓海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨天跟法新社說，由於中國「過度」部署船隻且海象惡劣，他們被迫放棄這項任務。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130827