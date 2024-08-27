慕尤丁涉辱王室遭起訴 學者：大馬在野團結恐掀異音

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（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）大馬前首相兼在野領袖「國民聯盟」主席慕尤丁涉辱王室，遭控煽動法令起訴，學者分析說，慕尤丁言論觸怒皇室，國盟從操控議題角色反居被動，如今主客易位，聯盟內部團結恐現異音。

大馬檢方指控慕尤丁（Muhyiddin Yassin）違反1948年煽動法令（Sedition Act）條文，不過，他上午在法院應訊堅稱無罪，認為僅陳述事實，沒有侮辱王室的犯意。全案11月4日再度開庭。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等媒體報導，慕尤丁涉嫌今年8月14日在吉蘭丹州（Kelantan）的能吉里（Nenggiri）州議員議席補選期間，疑似發表與3R（種族、宗教與王室）有關言論，遭控違反1948年煽動法令條文。

馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）指出，大馬違反3R課題比起其他議題要更敏感，這種課題向來由同樣身兼「國民聯盟」（Perikatan Nasional，國盟）主席慕尤丁陣營居於主動操控地位，作為尋求政治支持很大的籌碼，但如今情勢反客為主，慕尤丁的言論觸怒皇室，反居被動角色遭起訴。

他認為，慕尤丁違反3R議題遭起訴對國盟不利，身為「國民聯盟」成員的伊斯蘭黨（PAS）為了明哲保身，也沒有在公開場域聲援盟黨領袖慕尤丁，不排除預見國盟內部可能出現異音，土著團結黨（PPBM）和伊斯蘭黨可能漸行漸遠。

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大馬媒體報導，慕尤丁當時稱在第15屆全國大選後，雖在222名國會議員中獲得115位國會議員支持，但未獲當時的國家元首召見入宮宣誓擔任首相。慕尤丁的言論引發外界指責，警方獲報後傳喚慕尤丁等多人調查，並交由檢方偵辦。

根據1948年煽動法令，如果遭指控條文的罪名成立，最重將判有期徒刑3年或最高罰款馬幣5000令吉（約新台幣3萬6641元），或兩者兼施。（編輯：陳承功） 1130827

慕尤丁 涉辱王室遭煽動罪起訴 馬來西亞前首相慕尤丁不認罪