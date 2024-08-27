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日本海豚咬人事件激增 致使學童傷口縫合至少20針

2024/8/27 17:48
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（中央社東京27日綜合外電報導）由於海豚咬人事件急遽增加，日本中部地方政府呼籲，前往海灘戲水的民眾遠離海豚。一位專家表示，海豚咬人可能只是出於好玩，卻致使學童的傷口至少縫了20針。

法新社報導，根據福井縣敦賀市當地的海岸警衛隊，今年截至目前為止，福井縣的數個海灘已有18名泳客被海豚咬傷；過去2年內，與海豚有關的受傷事件少之又少。

海岸警衛隊員竹內正一告訴法新社，多數海豚咬人事件都很輕微，有些不過是擦傷，但是在最近一起事件中，一名國小孩童的傷勢必須縫合20至30針。

被稱之為「鑽石海灘」的水晶濱海水浴場，當地旅遊協會呼籲遊客保持警覺，並發放傳單又在官網發布警告，建議民眾不要靠近或觸摸動物。

協會網站上的警告寫道：「海豚通常是溫馴的生物，但他們尖銳的牙齒能讓你流血，把你拖進水裡，最糟的情況將威脅你的生命。」

海岸警衛隊表示，目前尚不清楚只有一隻海豚還是有多隻海豚涉及咬人。

然而有一位專家認為，依據背鰭與疤痕等明顯特徵，咬人事件可能是一隻生性調皮搗蛋的海豚所為。（實習編譯：張威蓁/核稿：曹宇帆）1130827

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