梵中剛續約 教廷與友台捷克簽宗教自由協議

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（中央社記者黃雅詩羅馬25日專電）教廷22日剛宣布與中國續簽主教任命協議，緊接著在24日與友台立場鮮明的捷克政府簽署「保障宗教自由」協議。兩協議簽署時機巧合，內容又成強烈對比，引起觀察家注意。

梵中協議從2018年簽署到三度續約，6年來談判過程與內容皆未公開，近日再遭「天亞社」（UCA NEWS）等多家天主教媒體痛批為「黑箱」作業。

梵蒂岡官方新聞網24日公布梵捷簽署協議，成為明顯「對照組」。官網不僅公布了教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）與捷克總理費亞拉（Petr Fiala）共同簽字的照片，並肯定捷克在脫離共產制度後尊重「政教分離」、「教會自治」，深化梵捷友誼。

梵蒂岡新聞網詳述，梵捷達成一項保障宗教自由的新協議，內容由16條條文組成，主旨是承認天主教會的自治權，也確認所有人皆應享有思想、宗教、良心自由，國家只有在保護公共秩序、福祉和他人權利等「絕對必要情況下」，才可以透過法律規範宗教儀式。

報導指出，協議確保捷克政府將尊重「政教分離」原則，捷克政府承認天主教會有權按照自己的規則運作、自治和自由選擇神職人員。協議並進一步保障，人民有出於良心拒服兵役和參加醫療保健的權利；向神職人員告解內容的神聖保密性，也受到協議保護。

報導指出，根據2021年的調查數據，只有約10%捷克人自認為天主教徒。透過這項協議，天主教會有權在捷克創建自己的教育和慈善組織，提供醫療保健，以及為軍隊提供牧靈關懷。

報導提到，這項協議將深化梵蒂岡與捷克的友誼，梵捷關係在捷克由共產政權統治時期，曾一度陷入冰點。

報導回顧，捷克與梵蒂岡間的關係首次建立於1919年，當時捷克還是捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）的一部分。共產主義在捷克興起後，兩國關係減弱，梵蒂岡駐捷克使節在1950年遭驅逐。

報導指出，梵捷斷交40年後，1990年4月，已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）在訪問捷克的前一天，與捷克重新建立了外交關係。1993年，捷克斯洛伐克解體，分裂為捷克共和國和斯洛伐克，捷克正式獨立。

根據報導，梵捷此份協議將送交教宗方濟各（Pope Francis）和捷克共和國議會審查批准，在雙方批准文件後隔月的第一天生效。（編輯：張芷瑄）1131025