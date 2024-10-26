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AUKUS第二支柱演習 日本以觀察員參與

2024/10/26 13:41（10/26 14:36 更新）
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日本以觀察員身分受邀參與在澳洲新南威爾斯州傑維斯灣舉行的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）「自主戰士演習」，派出日本海上自衛隊、陸上自衛隊及技術人員參與。（取自澳洲國防部）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年10月26日
日本以觀察員身分受邀參與在澳洲新南威爾斯州傑維斯灣舉行的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）「自主戰士演習」，派出日本海上自衛隊、陸上自衛隊及技術人員參與。（取自澳洲國防部）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年10月26日
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（中央社記者楊淳卉雪梨26日專電）澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）首次在澳洲新南威爾斯州傑維斯灣（Jervis Bay）舉行「自主戰士演習」（Exercise Autonomous Warrior 2024），日本受邀以觀察員身分，參與有關第二支柱關鍵技術合作的演習。

日本被猜測可能成為首個被澳洲、英國、美國邀請加入參與AUKUS第二支柱（Pillar II）的國家，就先進國防技術計畫開發展開合作。

澳洲國防部昨指出，在為期一個月的演習中，來自澳洲、英國及美國的數百名軍事人員與業界代表，執行了來自3國的30項非對稱技術，這是AUKUS第二支柱中「海洋大戲」（Maritime Big Play initiative）倡議下的首次演習，目的為推動3國在海上領域的自動化系統發展，提升聯合作戰能力。

澳洲國防部指出，AUKUS夥伴歡迎日本以觀察員身分參與其中。透過AUKUS第二支柱，澳英美3國正努力發展先進能力，加強威嚇力，促進印太地區安全及維繫基於規範的秩序。

參與此次演習的美國五角大廈官員指出，日本以觀察員參與此次演習，「期待擴大及深化我們之間的合作」，下一次演習的計劃正在進行中，日本未來參與的全部細節尚未確定；但認為日本會從觀察者，轉變為活動的參與者。（編輯：唐佩君）1131026

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#日本
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