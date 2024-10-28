日本駐澳洲大使：台海和平對日本極為重要

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（中央社記者楊淳卉、李宗憲坎培拉28日專電）日本近年強化對印太地區安全角色。日本駐澳大利亞大使鈴木量博今天接受中央社訪問，表達日本對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）第二支柱（Pillar II）高度感興趣，他並強調，台海和平與安全對日本極為重要。

德國智庫「康拉德．艾德諾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）澳洲分處今天在坎培拉舉行「澳洲與太平洋安全會議」，邀請鈴木量博、德國議員、外交官員及學者，討論德國、日本及印太地區安全議題。

鈴木量博今在會議中演說，談及日本與美國、澳洲、東協（ASEAN）及歐洲在各項安全領域合作的努力，以促進以規則為基礎的世界秩序及開放及和平的印太地區。

鈴木量博會後接受中央社訪問，表達日本對AUKUS第二支柱的興趣，他強調：「我們對AUKUS整體予以支持，並對參與AUKUS第二支柱有濃厚的興趣。目前我們正與AUKUS國家協調，探討未來如何合作的具體方向。」

日本、澳洲、美國及其夥伴國家近年多次強調台海安全重要性。鈴木量博也強調，「台灣海峽的和平與安全極為重要，我們在多個場合已明確表達立場。台灣的和平與安全對日本來說非常重要，這是我們的一貫立場」。

此前，澳洲、英國、美國AUKUS夥伴首次在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）傑維斯灣（Jervis Bay）舉行為期一個月的「自主戰士演習」（Exercise Autonomous Warrior 2024），日本受邀以觀察員身分，參與該次有關AUKUS第二支柱關鍵技術合作的演習。

日本近一年也多次參與澳洲及其他夥伴國家的演習，包括「漆黑」多國演習（Pitch Black），聚焦印太地區安全，強化對於維繫印太地區安全的參與。

外界猜測，日本可能成為首個被AUKUS夥伴邀請加入參與第二支柱的國家。美國五角大廈官員指出，下一次演習的計劃正在進行中，並認為日本可能從觀察者，轉變為活動的參與者。（編輯：周永捷）1131028