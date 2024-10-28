喬治亞國會選舉產生爭議 美國與歐盟呼籲全面調查

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（中央社華盛頓/布魯塞爾28日綜合外電報導）喬治亞國會選舉產生爭議，美國和歐盟呼籲對選舉中「違規行為」展開全面調查；親西方的喬治亞總統佐拉比契維利敦促民眾今晚走上街頭抗議。

目前為止幾乎所有選區都已完成計票，開票結果對親西方的喬治亞人來說是個打擊，他們認為這次選舉是兩邊之間的抉擇，一邊是仰賴俄羅斯關係的執政黨，一邊是主張速與歐洲聯盟（EU）融合的在野黨。

喬治亞選舉委員會宣布26日選舉結果，執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）贏得近54%的選票勝出；反對黨則對這結果提出質疑。根據投票觀察員報告，選舉中有重大違規行為。

總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）曾是執政黨「喬治亞之夢」的盟友，後來以獨立人士身分贏得了2018年總統選舉，他敦促喬治亞人今晚在首都特比利西（Tbilisi）市中心進行抗爭，向全世界表明「我們不承認這場選舉」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，美國與選舉觀察員一起呼籲，對喬治亞選舉進行全面調查。

此前，歐盟也敦促喬治亞迅速針對所謂的投票違規行為，展開透明調查。

多年來，喬治亞一直是脫離蘇聯後最親西方的國家之一；民調顯示，許多喬治亞人並不喜歡俄羅斯對於從喬治亞分裂出去的兩個地區採取支持立場。

歐盟則意欲吸收更多前蘇聯國家，以擴大歐盟勢力，但喬治亞這次選舉結果，對歐盟的企圖心構成挑戰。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1131028