本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 國際

喬治亞國會大選親俄派奪勝 總統籲抗爭、歐盟促調

2024/10/28 06:14（10/28 07:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
喬治亞總理科巴伊澤26日在「喬治亞之夢」總部發表談話（路透社）
喬治亞總理科巴伊澤26日在「喬治亞之夢」總部發表談話（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社特比利西／布魯塞爾27日綜合外電報導）黑海國家喬治亞總統佐拉比契維利今天譴責國會大選「完全造假」，呼籲民眾明天進行抗議，對由執政黨取得勝利的官方結果提出質疑。

法新社報導，佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）今天指出：「選舉完全造假…我不承認這些選舉，我呼籲民眾一塊挺身而出，高呼我們不承認這些選舉。」

喬治亞昨天舉行國會大選，中央選舉委員會今天於超過99%選票完成計票後宣布，執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）囊括54.08%選票，主要在野聯盟得票率為37.58%。

此一結果可能導致這個高加索國家與俄羅斯建立更密切關係，恐對其加入歐洲聯盟之路帶來新的打擊。親西方的在野陣營譴責這場選舉是「憲法政變」。

佐拉比契維利指控俄羅斯是疑似選舉舞弊的幕後藏鏡人，強調喬治亞已經淪為「俄羅斯特別行動」的被害者。

「我們是俄羅斯特別行動的見證人和被害者，這項特別行動是對喬亞人民所進行的現代形式混合戰爭。」

在這場爭議選舉後，繫獄的前總統及在野領袖薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）今天也呼籲展開大規模反政府示威。他曾引領2003年沒有流血的「玫瑰革命」（Rose Revolution）。

薩卡希維利在臉書發文說：「當然，不應該闖進國會，現在該是展開大規模抗議的時候了。我們必須向全世界展現我們為自由而奮鬥，我們是無法容忍不公不義的民族。」

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天則在喬治亞執政黨宣布勝選、在野黨譴責大選結果「遭到偽造」後，敦促喬治亞選務當局迅速調查疑似選舉違規。

米歇爾在X平台發文說：「我們呼籲中央選舉委員會和其他有關當局履行職責，迅速、透明而且獨立地調查，並且就選舉違規和因此產生的指控進行裁決。」

他表示：「必須嚴肅澄清和處理疑似違規。」（譯者：何宏儒）1131028

#中央選舉委員會
#米歇爾
#俄羅斯
#國會
#喬治亞
#黑海
#歐洲聯盟
#法新社
#薩卡希維利
#佐拉比契維利
延伸閱讀
喬治亞境外影響力法案為何引發大規模示威 爭議一次看分析：喬治亞入歐盟之路崎嶇 背後也有中國因素喬治亞通過境外影響力法案惹議 加入歐盟程序被喊卡
佐拉比契維利
喬治亞國會選舉登場 親歐反對派結盟對抗親俄執政黨喬治亞歐盟之路關鍵考驗 國會選前首都大規模示威
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：