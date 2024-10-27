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喬治亞中選會稱親俄執政黨贏得國會大選 反對派控造假

2024/10/27 18:23（10/27 19:45 更新）
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喬治亞總理科巴伊澤（前右，握拳者）26日在「喬治亞之夢」總部發表談話。（路透社）
喬治亞總理科巴伊澤（前右，握拳者）26日在「喬治亞之夢」總部發表談話。（路透社）
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（中央社喬治亞首都特比利西27日綜合外電報導）喬治亞中央選舉委員會表示，在完成超過99%選區的計票後，執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）獲得54.08%選票，贏得昨天舉行的國會大選，喬治亞可能會與鄰國俄羅斯建立更密切的關係。

這可能對這個高加索國家加入歐洲聯盟（EU）帶來新的打擊；親西方反對派譴責，這場選舉是「憲法政變」。

布魯塞爾嚴厲批評「喬治亞之夢」的政策，並表示，這次選舉將對喬治亞加入歐盟的機會扮演決定性角色。

中央選舉委員會表示，統計超過99%選區的選票後，「喬治亞之夢」以54.08%得票率領先，主要反對黨聯盟得票率則為37.58%。

中央選舉委員會表示，這將使得「喬治亞之夢」在150名議員的國會拿下91席，足以繼續執政，但還達不到希望進行全面修憲的113席絕對多數。

聯合國家運動黨（United National Movement, UNM）黨魁波庫查瓦（Tina Bokuchava）表示，選舉結果「造假」，大選被「竊取」了。

波庫查瓦說：「這是試圖偷走喬治亞的未來。」他說，聯合國家運動黨不接受這個結果，「我們希望反對派團結一致，在未來幾個小時內宣布採取行動」。

阿哈里黨（Ahali）黨魁格瓦拉米亞（Nika Gvaramia）則說，這是政府發動的「憲法政變」，「喬治亞之夢不會繼續掌權」。

反對派近幾個月舉辦大規模示威，抗議政府試圖限制民主自由，讓這個400萬人口的國家偏離親西方的道路。（譯者：陳政一）1131027

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#國會
#喬治亞
#歐盟
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波庫查瓦
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