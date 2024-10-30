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澳洲公布10年藍圖 4000億投資國內飛彈製造

2024/10/30 11:48
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（中央社記者楊淳卉雪梨30日專電）澳洲政府今公布一項增強國內飛彈製造及遠程打擊能力的10年藍圖，包括未來10年投資210億澳元（約新台幣4412億元）於國內飛彈及彈藥製造，另外追加投資740億澳元（約新台幣1.55兆元）提升澳洲遠程打擊能力，以因應當今「新飛彈時代」。

澳洲政府表示，這項「2024澳洲導引武器與爆炸性軍火計畫」（The 2024 Australian Guided Weapons and Explosive Ordnance，GWEO）展現澳洲政府對自主製造能力的承諾，以保障澳洲人民安全。

根據計劃，澳洲政府將在未來10年投資160億至210億澳元於國內飛彈及彈藥製造，佔綜合投資計畫的5%；考量目標偵測、遠程打擊及飛彈防禦投資，未來10年還將追加投資580億至740億澳元於綜合投資計畫，提升澳洲打擊能力。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）今天公布這項藍圖。他表示，美中戰略競爭是澳洲安全環境的主要特徵，「我們正生活在複雜不確定的世界」，飛彈可能造成巨大破壞，也能用以威懾，並稱世界正處於「新飛彈時代」（THE NEW MISSILE AGE）。

澳洲政府今天也宣布與洛克希德馬丁澳洲公司（Lockheed Martin Australia）合作，在澳洲建立生產GMLRS飛彈（Guided Multiple Launch Rocket Systems ，GMLRS） 的設施。

此前，澳洲政府已經公布2024年GWEO計畫中的一系列重大投資，包括與康斯堡防衛澳洲子公司（Kongsberg Defence Australia）合作投資8.5億澳元，2027年起在紐卡索（Newcastle）附近的威廉鎮（Williamtown）建立新設施中，製造和維護「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile）和「聯合打擊飛彈」（Joint Strike Missile）。

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同時與洛克希德馬丁澳洲子公司（Lockheed Martin Australia）合作投資3740萬澳元，預計2025年起在澳洲製造首批「導引多管火箭系統」（Guided Multiple Launch Rocket Systems，GMLRS）等。

已公布的重大投資還包括澳洲與美國達成協議，以70億澳元採購SM-2 IIIC和SM-6遠程飛彈；1.42億澳元加速採購「聯合打擊飛彈」，預計2025年交付；5年內最高6000萬澳元的高超音速和遠程打擊能力研發資金；2200萬澳元投資用於尋找未來3年的合作機會，以建設火箭引擎生產綜合設施。（編輯：韋樞）1131030

#澳洲
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