裴洛西夫婿遇襲案 施暴男子遭判終身監禁

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（中央社舊金山29日綜合外電報導）美國舊金山地方檢察長辦公室表示，44歲男子德帕佩（David DePape）以錘子攻擊聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）年事已高的夫婿，加州州法院今天判他終身監禁且不得假釋。

法新社報導，德帕佩2022年10月闖入裴洛西夫婦位於舊金山的住處，痛毆裴洛西的夫婿保羅（Paul Pelosi），全程都被警方隨身攝影機拍下。德帕佩因這起事件已在聯邦法院被判30年刑期並正在服刑。

舊金山地方檢察長辦公室在聲明中表示，舊金山一名法官判處德帕佩「終身監禁且不得假釋，罪名包括加重綁架等」。

裴洛西夫婿遭襲時，民主黨人裴洛西是美國總統第2順位繼任者，常成為極右翼陰謀論者的攻擊目標。

德帕佩是加拿大人，曾為裸體主義者，仰賴臨時木工維生。德帕佩原本的目標是裴洛西，卻碰上她高齡82歲的夫婿保羅。

德帕佩向警方表示，他和保羅進行了「相當友好的」對話，期間保羅設法向執法人員求救。

警方在數分鐘後趕抵現場，德帕佩在警員衝來奪走武器前，用錘子攻擊保羅。保羅被擊中後失去意識、頭骨骨折，住院近一週並進行手術。裴洛西在夫婿遇襲當晚並不在家。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，德帕佩今天在宣判前激動落淚，並胡亂講了一番與陰謀論有關的陳述，包括2001年9月11日恐怖攻擊事件以及「邪惡的魔法謀殺儀式」，但並未向裴洛西一家致歉。

德帕佩的律師先前表示，他們有意提出上訴。

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舊金山地區檢察官詹金斯（Brooke Jenkins）在聲明中說，德帕佩「現將為他犯下的暴力行為面臨法律制裁，這正是在網路上和現實中煽動激烈且分裂黨派言論的後果」。

詹金斯指出：「儘管有些政治人物鄙視這起事件，調侃此事搏取政治利益，但這是對我們一位領導人、一個家庭及我們民主的恐怖攻擊。我們都必須盡一己之力，支持正義與法治。」（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1131030