波札那大選 經濟問題是選戰焦點

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（中央社波札那首都嘉伯隆里30日綜合外電報導）非洲國家波札那今天舉行大選，將決定總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）能否取得第2任期，鑽石需求減少引發的經濟困境是選戰焦點。

路透社報導，馬西西領導的波札那民主黨（BDP）1966 年以來一直執政這個南部非洲國家，儘管支持率下滑，但仍是勝選熱門。選民選出國民議會，接著由最大黨選出總統。

波札那民主黨面臨四分五裂的反對派，其中最大的挑戰來自律師波柯（Duma Boko）領導的民主變革之傘聯盟（Umbrella for Democratic Change）。另兩個政黨也提出了總統候選人。

經濟議題在此次選舉占據主導地位，儘管波札那因為出產鑽石，成為撒哈拉以南非洲地區人均最富有的國家之一，但全球鑽石市場衰退，導致波札那2024年經濟成長預測大幅下修至1%。

反對黨批評馬西西造成經濟成長率疲弱，以及高度不平等和高失業率。馬西西說，他創造就業機會和改善經濟的計畫因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷，但並未停止。

波札那是全球產鑽價值最高的國家，一直難以實現經濟多角化。

選舉委員會表示，在這個人口約230萬的國家，有超過 100萬人登記投票，選舉結果通常會在數日內公布。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131030