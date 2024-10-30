本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列
首頁 / 國際

波札那大選 經濟問題是選戰焦點

2024/10/30 14:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波札那首都嘉伯隆里30日綜合外電報導）非洲國家波札那今天舉行大選，將決定總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）能否取得第2任期，鑽石需求減少引發的經濟困境是選戰焦點。

路透社報導，馬西西領導的波札那民主黨（BDP）1966 年以來一直執政這個南部非洲國家，儘管支持率下滑，但仍是勝選熱門。選民選出國民議會，接著由最大黨選出總統。

波札那民主黨面臨四分五裂的反對派，其中最大的挑戰來自律師波柯（Duma Boko）領導的民主變革之傘聯盟（Umbrella for Democratic Change）。另兩個政黨也提出了總統候選人。

經濟議題在此次選舉占據主導地位，儘管波札那因為出產鑽石，成為撒哈拉以南非洲地區人均最富有的國家之一，但全球鑽石市場衰退，導致波札那2024年經濟成長預測大幅下修至1%。

反對黨批評馬西西造成經濟成長率疲弱，以及高度不平等和高失業率。馬西西說，他創造就業機會和改善經濟的計畫因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷，但並未停止。

波札那是全球產鑽價值最高的國家，一直難以實現經濟多角化。

選舉委員會表示，在這個人口約230萬的國家，有超過 100萬人登記投票，選舉結果通常會在數日內公布。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131030

#國民議會
#波札那
#非洲
#路透社
#馬西西
馬西西
波札那出土2492克拉巨鑽 史上第2大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：