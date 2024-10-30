大馬法院：一馬案25項指控表罪成立 納吉須出庭自辯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡30日專電）馬來西亞前首相納吉遭控挪用一馬發展公司（1MDB）逾億馬幣資金案，吉隆坡高等法院今天裁定納吉濫權貪腐與洗錢部分「表罪成立」，諭令納吉須出庭進行「自辯」程序。

納吉（Najib Razak）委任律師沙菲宜（Muhammad Shafee Abdullah）中午在吉隆坡高等法院外召開記者會指出，他與納吉都對這次裁定結果感到失望。

吉隆坡高等法院外今天上午聚集逾百聲援民眾，紛持支持海報並高喊「釋放我的老闆」（bebas bossku），也有民眾配戴「堅持等待納吉回歸」（Kekal Menunggu Kepulangan Najib Razak）紀念徽章，法院外部署大批警力維安。bossku是納吉承認的網路暱稱，「我的老闆」是對納吉的代稱。

納吉雖曾於24日透過家人發表聲明，對一馬發展公司弊案向人民致歉，但仍堅稱無罪，把責任歸咎於通緝犯劉特佐等人。

檢方指控納吉涉25項犯罪，其中有4項是濫權貪腐罪，金額達馬幣22億8293萬令吉（新台幣約160億4040萬元），以及涉及相同金額收受、轉移等不法獲利共21項洗錢罪。

根據馬來西亞反貪法令第23（1）條規定，觸犯濫權貪腐罪將判有期徒刑20年，抑或課予收受賄款5倍罰金、或馬幣1萬令吉，以較高者為準。洗錢罪部分，根據反洗錢、反恐怖主義融資與非法活動獲利法令第4（1）（a）條規定，將判處最高馬幣500萬令吉罰款、有期徒刑最重5年，抑或兩者兼施。

全案於2018年10月31日移轉到高等法院，並從2019年8月28日審理這起全馬來西亞關注的案件。法院審理期間共傳喚50名證人，包括一馬公司、國家銀行主管等人出庭作證釐清案情爭點。

馬來西亞律師林維勇（Lim wei Yong）今天告訴中央社，馬來西亞訴訟制度與台灣不同，法院審理刑案審面有兩階段程序，第一階段是檢方先傳喚證人出庭，讓法官裁定是否「表罪成立」（Prima Facie），否則就須當庭釋放，但如表罪不成立會進入第二階段，也就是「自辯」（Defence Call）的階段過程。「表罪成立」意指表面罪名成立，不代表被告最終會判有罪。

他說，被告在自辯階段有3個選擇，首先是保持沉默；其次，在證人席上宣誓作證，接受檢方詰問；第三，在證人席上宣誓作證，但不接受檢方詰問。承審法官屆時會再行宣判，確認納吉是否有罪。

納吉另因涉SRC國際公司轉出馬幣4200萬令吉到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院維持12年有期徒刑確定，納吉隨即被移往加影監獄（Kajang Prison）服刑。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特赦局今年2月2日宣布納吉有條件特赦，刑期從12年減少為6年，可望在2028年8月23日出獄，別調降罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減少為5000萬令吉。但如未繳交罰款，刑度將會多增加1年。納吉雖獲有條件赦免，仍有其它案件纏身。

納吉去年8月23日曾透過臉書貼文傾訴心情，自訴入獄屆週年持續遭迫害，「仍被困在鐵窗後，睡在冰冷的水泥地」，馬來西亞聯邦憲法規定，國家元首有權對法院判決罪行以及在聯邦直轄區犯下的罪行，給予赦免、緩刑或減刑。（編輯：高照芬）1131030

馬來西亞法院裁定前首相納吉在一馬發展公司（1MDB）案25項指控「表罪成立」，巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（中）到場聲援，並與聲援民眾合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年10月30日

馬來西亞法院裁定前首相納吉在一馬發展公司（1MDB）案25項指控「表罪成立」，有逾百民眾吉隆坡高等法院外聲援，法院拉起封鎖線維安。圖為審理納吉案的吉隆坡高等法院。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年10月30日

馬來西亞法院裁定前首相納吉在一馬發展公司（1MDB）案25項指控「表罪成立」，吉隆坡高等法院外有大批民眾聲援，民眾配戴「堅持等待納吉回歸」紀念徽章。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年10月30日