美國Q3經濟成長2.8% 穩健但低於預期

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）根據美國政府今天公布的數據，美國第3季經濟成長折合年率為2.8%，表現維持韌性但低於預期，在總統大選距今不到1週的此刻，讓不滿通膨的選民感到擔憂。

法新社報導，美國商務部表示，在消費與政府支出助攻下，美國7至9月經濟成長折合年率為2.8%，與第2季3.0%相比有所放緩。

根據市場觀察網站Briefing.com發布的市場預測數據，外界本預期美國第3季經濟成長折合年率為3.0%。

商務部今天指出，國內生產毛額（GDP）成長率數據反映「消費者支出、出口和聯邦政府支出增加」。

第3季經濟成長與上季相比放緩，主因在於私人存貨投資降低，以及住宅固定投資更大幅衰退。

牛津經濟公司（Oxford Economics）美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）今天談到，GDP成長率最大推手會是消費者支出，商業投資則將帶來「另一股正面推力」。

皮爾斯告訴法新社：「選舉的不確定性可能使第4季商業投資減少，但影響通常不會那麼顯著。」

他還說，GDP成長數據不太可能影響聯邦準備理事會（Fed）下週將宣布的利率決策。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1131030