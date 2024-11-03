以色列稱擊斃真主黨火箭部隊指揮官 抓獲資深特工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，以軍在黎巴嫩南部擊斃真主黨納瑟旅火箭部隊指揮官，並從黎國抓獲一名真主黨資深特工，此人已被送至以色列接受調查。

路透社引述以色列軍方報導，以軍擊斃黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）納瑟旅（Nasser Brigade）火箭部隊指揮官法烏爾（Jaafar Khader Faour），根據以方說法，他應為去年10月以來以色列多次遇襲負責。

真主黨尚未就此事發表評論，也還沒證實法烏爾的死訊。

法新社報導，以色列軍方官員今天指出，海軍突擊隊在黎巴嫩沿海城市巴特隆（Batroun）抓獲一名「真主黨資深特工」，並將他送至以色列接受調查。

根據以色列官員，這名被捕真主黨資深特工是他所屬領域的專家，此人已被轉移至以色列國內接受調查。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）辦公室今天表示，他已指示外交部向聯合國安全理事會（UNSC）就此事提出申訴。

這是以色列與真主黨今年9月爆發戰爭以來，首次發生這類突襲事件。

黎巴嫩國營「國家通訊社」（NNA）先前曾報導，一支「身分不明軍隊」昨天黎明時刻在巴特隆海岸執行「登陸」行動。

報導提到，這支軍隊「全副武裝來到海灘附近一間小屋，並綁架一名黎巴嫩男子…然後開快艇駛入公海」。

認識被帶走男子的人認出，他是國營海洋科學暨科技學院（MARSATI）學生，該校位於巴特隆，是黎巴嫩培訓航運業人才首屈一指的學院。（譯者：洪培英）1131103