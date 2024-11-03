回應平壤試射飛彈 韓美日聯合空演展現嚇阻力

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（中央社首爾3日綜合外電報導）為因應北韓最新一起長程飛彈試射行動，南韓軍方今天表示，韓美日今天舉行聯合空演，且出動至少一架可攜帶核彈頭的轟炸機參與演習。

法新社報導，北韓3天前剛試射他們最先進的大型固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM），專家稱這枚飛彈射程可達美國本土。

首爾軍方表示，這次演習出動了美國B-1B核子轟炸機、南韓F-15K和KF-16以及日本航空自衛隊F-2三國的戰鬥機。

南韓合同參謀本部新聞稿指出：「這次演習展現出韓美同盟在整合擴大嚇阻力的承諾，以因應北韓日增的核子及飛彈威脅。」

新聞稿同時指出，這次空中演習期間，日韓戰機護送美國戰略轟炸機飛往朝鮮半島南方的一個指定地點，「展現出在快速精準打擊模擬目標的巨大性能」。

南韓軍方表示，這是今年第4次將核轟炸機部署至朝鮮半島，也是第2次舉行韓美日三方空中演習，以因應平壤的軍事威脅。

根據北韓本身以及發動即時追蹤的南韓和日本說法，平壤最新的洲際彈道飛彈試射據報比先前的飛彈飛行高度更高，距離也更遠。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131103