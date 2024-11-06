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陰謀論滿天飛 亞利桑那州人投票有陰影

2024/11/6 13:46
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（中央社亞利桑那州瑟普賴斯6日綜合外電報導）美國民眾克羅斯基今天投下總統大選選票，確保萬無一失。在飽受陰謀論和不信任所擾、但一定得拿下的亞利桑那州，這位死忠的共和黨人甚至不考慮郵寄投票。

62歲擔任醫療助理工作的克羅斯基（Camille Kroskey）在鳳凰城郊區瑟普賴斯（Surprise）市政廳告訴法新社：「我想確定我的票投到了真正會被計算到的地方。」

「現在，票會被算進去嗎…我並不知道。」

選務官員表示，只有合法選票能決定美國總統大選結果，但川普及其支持者多年來分享的陰謀論，以及網路上假訊息生態系統的擴大，讓亞利桑那州部分選民心生懷疑。

票箱被塞滿、投票機被駭，還有非公民投票等指控比比皆是，兩大黨的調查、數十起法庭案件以及兩黨人士的努力工作，都不能阻止侵蝕美國民主的毒瘤。

這種問題在亞利桑那州尤為嚴重。川普2020年以些微的1萬500票之差輸掉亞利桑那州，這是1996年以來共和黨首次丟掉這州。

2022年期中選舉時，武裝人員站在投票箱旁，明顯是為了確保萬無一失，但民主黨人指責他們在恐嚇。

當時馬里科帕郡（Maricopa County）的投票機出了問題，但郡當局並未做些什麼讓選民安心。

馬里科帕郡是亞利桑那州人口第一大郡，鳳凰城則是郡治與州府所在。

法院裁決，沒人因為這些問題被剝奪了選票，但當地一些共和黨人仍對結果提出異議。

對克羅斯基來說，投票機的問題很可疑。

她說：「我們投票這麼多年了，投票機怎麼突然開始出現問題？」

克羅斯基說，她一個同事收到3張選票，她相信，那能讓他們多次投票。

2020年，在漫長的計票期間，憤怒的抗議者拿著槍，連續數晚在馬里科帕郡選舉中心外示威。

川普告訴支持者今年可能會有「舞弊」之後，陰謀論更是甚囂塵上。地方選舉官員正加倍努力提高透明度，希望能減少陰謀論的聲音。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131106

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