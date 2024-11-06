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美國大選開票 川普拿下北卡羅來納、喬治亞2搖擺州 247：210領先賀錦麗
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美選開票更新 選舉人票川普230賀錦麗209

2024/11/6 13:11（11/6 13:43 更新）
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（中央社台北5日綜合外電報導）2024美國總統大選結果陸續出爐，截至台灣時間6日下午1時，多家美國媒體即時開票數據顯示，川普以230票暫時領先，賀錦麗獲209票。

美聯社、華盛頓郵報票數相同，川普230票暫時領先，賀錦麗獲209票。紐約時報則為川普230票、賀錦麗205票。

美國有線電視新聞網（CNN）方面，川普以230票暫居領先，賀錦麗則獲182票。

在7大搖擺州方面，美聯社與CNN均顯示，北卡羅來納州已開出約90%選票，確定由川普拿下該州16張選舉人票。

美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉，握有93張選舉人團票的7大搖擺州，將決定是川普或賀錦麗能跨越當選美國總統所需門檻。7大關鍵搖擺州包括威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、內華達州、亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州。

眾議院選情部分，CNN估民主黨150席、共和黨178席；美聯社估民主黨139席、共和黨177席。過半門檻218席。

參議院選情方面，CNN估民主黨40席、共和黨49席；美聯社估民主黨42席、共和黨51席。過半門檻50席。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1131106

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