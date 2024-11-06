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以色列前防長：在人質仍活者時帶他們回家

2024/11/6 16:42
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（中央社特拉維夫5日綜合外電報導）今天剛被解職的以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）呼籲政府，在加薩人質「還活著」時帶他們回家。他並堅稱，所有達到徵兵年齡的以色列人都必須服役。

法新社報導，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因在加薩對抗哈瑪斯（Hamas）的戰爭期間對葛朗特的信任破裂，而將他革職。

哈瑪斯去年10月7日對以色列發動致命攻擊後，雙方經常因以色列進行報復性軍事攻勢而爆發衝突。

將軍出身的葛朗特主導加薩對抗哈瑪斯的戰爭，但在這場戰爭未來的問題上，失去了尼坦雅胡的支持。

65歲的葛朗特被開除後，矢言繼續努力確保以色列的安全，他在社群媒體X上表示，這「過去是、未來也將永遠是我一生的使命」。

葛朗特也強調，以色列「在道德和倫理上，應致力救回我們被哈瑪斯綁架的兒女」。

他在今晚的電視聲明中說：「我們必須在他們還活著的時候，盡快做到這一點。」

「有可能帶回人質，但這涉及痛苦的妥協。以色列將知道如何承受這些妥協，以色列國防軍（IDF）會知道如何確保他們的安全。」

葛朗特說：「我們無法讓已經死亡的人質復活，無法為遺棄這些人質贖罪。」

他還提出了兵役問題，分析人士稱，士兵們經過一年多的戰鬥已經精疲力竭。

他說：「每個人都必須在以色列國防軍服役，共同參與保衛以色列的使命。」

「我們絕不能允許以色列國會通過腐敗且有缺陷的法律，免除數以萬計公民的服役負擔。」

葛朗特指的是極端正統派猶太社群，6月最高法院裁定終止前，他們一直都免服兵役。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131106

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