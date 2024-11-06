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莫迪賀川普返白宮 盼強化印美全球戰略夥伴關係

2024/11/6 18:39
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（中央社記者李晉緯新德里6日專電）美國共和黨總統候選人、前總統川普可望重返白宮。印度總理莫迪今天在社群媒體發文向川普道賀，期盼恢復印、美合作，並強化兩國「全面全球戰略夥伴關係」。

川普（Donald Trump）宣布擊敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），在美國總統大選勝出。莫迪（Narendra Modi）不久後即在社群媒體平台X發文，向川普道賀。

莫迪在文中說：「對我的朋友川普贏得歷史性的選戰勝利，表達最衷心的祝賀。當你在上一個任期的成功基礎上持續發展時，我期待恢復我們的合作，並進一步加強印度與美國的全面全球戰略夥伴關係。讓我們共同努力，來造福我們的人民，並促進全球和平、穩定、繁榮。」

莫迪與川普交情深厚。今年7月，川普在造勢活動遇襲，莫迪立即在X上發文，對「我的朋友川普」表達關切。莫迪強烈譴責襲擊事件，稱暴力在政治和民主中沒有立足之地，並祝福川普早日康復。

除此之外，莫迪與川普多次在國際場合或雙方互訪之際，在鏡頭前彼此擁抱。

川普2019年爭取連任，曾在莫迪訪問美國時，與他一起參加在休士頓舉辦的大型集會「你好，莫迪」（Howdy, Modi）。那場活動號稱超過5萬人參加，被認為是美國歡迎外國來訪領袖最大的一場歡迎會。

作為回應，川普隔年與家人訪問印度時，莫迪也在家鄉古茶拉底邦（Gujarat）大城阿默達巴德（Ahmedabad）辦了一場歡迎活動「哈囉川普」（Namaste Trump），當時據稱有10萬人參加。

川普卸任後，2022年在接受印度新德里電視台（NDTV）訪問時表示，他與莫迪是「好朋友」。期間不但大讚莫迪「做得很好」，也說自己是「印度最好的朋友」。（編輯：陳妍君）1131106

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