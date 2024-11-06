普拉伯沃上任後首出訪 將赴中美英和出席G20

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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼總統普拉伯沃今天在內閣會議上表示，他將展開一系列的國是訪問，首站是8日訪問中國，接著還會到美國，並到秘魯出席亞太經濟合作會議，並參加在巴西舉行的20國峰會，以及訪問英國。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在雅加達總統府舉行的內閣會議上表示，他將訪問中國、美國、秘魯、巴西和英國，並敦促內閣成員，若有緊急狀況，請直接與他聯繫。

「時代報」（Tempo）今天報導，普拉伯沃在會議上向內閣成員說：「（你們）若和統籌部長聯繫後仍需與我溝通，請隨時聯繫，歡迎直接與我聯絡，我願意接聽你的電話。」

普拉伯沃預定8日至10日訪問中國，並出席10日至16日在秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC），及18日至19日在巴西舉行的20國（G20）峰會。

普拉伯沃未透露訪問美國和英國的日期，但表示可能會參與七大工業國集團（G7）峰會。

他說：「我們收到邀請，這代表著印尼也被認為值得被受邀參與G7，我不能忽視這樣的機會，因為它（G7）具有戰略價值。」

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）今天則表示，「普拉伯沃除了訪問中國，也會訪問美國」。他指出，出訪期間，普拉伯沃將會與多位國家領導人見面，並鼓勵他們到印尼投資。（編輯：韋樞）1131106