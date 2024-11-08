政治素人羅偉當選舊金山市長 誓言整治毒品危機

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（中央社記者張欣瑜舊金山7日專電）舊金山市長選舉結果底定，利惠公司繼承人羅偉（Daniel Lurie）經過激戰擊敗現任市長布里德（London Breed）。羅偉為政治素人，他的當選凸顯市民對毒品、遊民、治安的長期不滿。

羅偉是舊金山113年來，首位不具任何市政經驗的市長。1977年出生的他，是牛仔褲品牌Levi's母公司利惠公司（Levi Strauss & Co.）的繼承人，20年前創立非營利組織「引爆點社區」（暫譯，Tipping Point Community）。

他的崛起十分迅速，去年9月開始競選市長時，舊金山市民還不太認識這號人物。

羅偉幾項主要政策包括增加警力以強化社區治安、增加無家可歸者的庇護資源、打造適合不同收入族群的住房、解決毒品氾濫和露天黑市問題、以及治理市政府的腐敗。

在舊金山這座自由之都因毒品和安全問題，頻頻遭到右派政治人物攻擊之際，羅偉的出現給不少市民帶來一線曙光，儘管他的主要對手、現任市長里德也提出類似政策來解決社會危機。羅偉抨擊，布里德自2018年首次當選市長後並未能有效帶來改變。

競選期間，職業美式足球聯盟（NFL）舊金山49人外接手佩爾索（Ricky Pearsall）在市中心聯合廣場遭遇槍擊，胸部中彈，掀起輿論對公共安全的撻伐，衝擊布里德選情。

布里德在任期間帶領市政團隊快速應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、主辦亞太經合會（APEC），但毒品芬太尼（Fentanyl）交易問題令市民不滿，成為一大致命傷。

「我們深信，現在是時候讓舊金山市政廳有一個負責任的領導人」，羅偉在5日晚間的開票之夜上向支持者重申將帶來變革，「我們每天都看得到街道變成什麼樣子，我們不能用昨天的方法來解決今天的問題」。當時他和布里德尚呈現拉鋸狀態。

舊金山市長選舉採取特殊的「排名選擇投票」（Ranked Choice Voting），選民按偏好填寫排序。計票先計算選民的第一選擇票數，有候選人得票超過50%則直接當選，若無，便淘汰票數最少的候選人，將選票重新分配給選民第二偏好候選人，依此方式重複進行，直到有候選人獲得超過50%的票數。羅偉經過多倫計票後今天確認當選。

這場選舉猶如舊金山市民對布里德投下不信任票。布里德已承認敗選，她在社群媒體平台X發文表示已向羅偉致賀、確保交接穩定順利。她也寫到：「擔任舊金山市長是我一生中最大的榮譽。我相當感謝市民給予我服務這座養育我的城市的機會。」

值得一提的是，羅偉和布里德都被視為民主黨溫和派，凸顯進步派勢力遭遇挑戰。（編輯：高照芬）1131108