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立陶宛聯合政府危機 政黨主席反猶太背景惹議

2024/11/9 08:34
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯9日專電）立陶宛10月27日結束國會大選，最大黨─社會民主黨昨天宣布，與第三、第四大黨「尼穆納斯的黎明」和民主聯盟「為了立陶宛」達成原則上的共識，將組成下屆聯合政府。

立陶宛議會的政黨或聯盟必須要取得國會過半，也就是141席中拿下71席門檻，才能取得執政權。立陶宛作為多黨制國家，目前有22個政黨，通常單一政黨無法取得過半席次，因此贏得最多席次的政黨會與其他小黨協商合作，達成總席次過半，以組建聯合政府。

今年選舉，左翼反對派社會民主黨（Social Democrats，簡稱社民黨）取得52席成為最大黨，「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）和民主聯盟「為了立陶宛」（Union of Democrats “For Lithuania”）分別拿到20與14個席次，三黨聯合後的政府將擁有86個席次。

然而，社民黨組成聯合政府過程並不順利。事實上，與「尼穆納斯的黎明」結盟，似乎是個不得不做出的決定。

「尼穆納斯的黎明」是去年底才成立的新興政黨，主要由各種邊緣政客組成。創黨人兼主席澤馬塔帝斯（Remigijus Žemaitaitis）原本是執政黨「祖國聯盟」的議員。

澤馬塔帝斯於2023年5月至6月期間，在臉書（Facebook）上發表了4則反猶太主義的公開評論。這些言論遭到所屬政黨「祖國聯盟」、立陶宛政界人士、猶太社區以及多位駐立陶宛大使的嚴厲批評和譴責。

今年4月，憲法法庭裁定澤馬塔帝斯的反猶太言論違憲，但由於他提前辭去國會職務，避開了彈劾，因此得以參加本次大選。

澤馬塔帝斯聲稱自己是執政黨「取消文化」（Cancel culture）下的受害者，保守執政黨對澤馬塔帝斯越多的批評，很可能反而讓對執政黨不滿的人民轉而支持「尼穆納斯的黎明」，造就了他在這次選舉的崛起。「取消文化」是一種抵制行為，被抵制的對象因為做了引人反感或不能接受的言行，受到抵制。

「紐約時報」在社民黨宣布將與「尼穆納斯的黎明」合作後，發布了一篇標題為「以反猶太主義著稱的領導人所屬的政黨，已加入立陶宛政府」的文章，表示這樣的聯盟可能令許多西方的外交大使擔憂。

包括歐洲運動（European Movement）與立陶宛人權中心（Lithuanian Human Rights Center）在內的30多個公共團體，也聯署發信給社民黨，呼籲其不要和「尼穆納斯的黎明」組成執政聯盟，並強調此舉將對人權、民主和國家安全產生負面影響。

諷刺的是，同樣加入聯合政府的民主聯盟「為了立陶宛」政黨領導人，也是前立陶宛總理的思科威爾內里（Saulius Skvernelis）在社民黨邀請其他政黨協商期間指出，如果中左翼政黨與澤馬塔帝斯組成聯盟，將會因「尼穆納斯的黎明」醜聞不斷，削弱執政聯盟。

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領導組成聯合政府的社民黨總理候選人帕魯克斯（Gintautas Paluckas）曾在10月15日首輪選舉後透露，他不考慮與「尼穆納斯的黎明」合作。儘管澤馬塔帝斯先前的反猶言論可能損害立陶宛的國際聲譽，但作為第3大黨領袖、擁有20個席次的事實，或許讓帕魯克斯不得不做出妥協。

立陶宛新政府的聯合執政協議將於9日公布，隨後將展開內閣部長的人選提名與任命。立陶宛政壇自大選前便風波不斷，而新政治聯盟的執政挑戰恐怕才剛開始。（編輯：高照芬）1131109

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