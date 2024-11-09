伊朗男子涉嫌密謀刺殺川普 美司法部起訴

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國司法部今天表示，已起訴一名伊朗男子，他涉嫌接受伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）命令，密謀刺殺在美國總統大選勝出的川普。

路透社報導，司法部在聲明中表示，沙克里（Farhad Shakeri）告訴執法部門，「他在2024年10月7日接獲提供刺殺（川普）計畫的任務」。據稱，沙克里向執法部門表示，他不打算在伊斯蘭革命衛隊要求的時間內制訂刺殺川普的計畫。

司法部表示，51歲的沙克里是住在德黑蘭的伊斯蘭革命衛隊手下，他幼時移民美國，因搶劫罪於2008年左右遭驅逐出境。檢察官說，沙克里目前在逃，據信人在伊朗。

沙克里在監獄裡結識紐約居民李維拉（Carlisle Rivera）與洛德霍特（Jonathan Loadholt），兩人也被控協助沙克里在紐約密謀行凶，對象是1名伊朗裔美國公民。這名公民被描述為直言批評伊朗政府，先前也曾成為謀殺目標。

檢察官沒有透露目標身分，但記者兼運動人士阿琳賈德（Masih Alinejad）與描述相符。她曾批評伊朗政府規定女性須在公共場合戴頭巾的法律。2021年有4名伊朗人因涉及密謀綁架她而被起訴；2022年，1名攜帶步槍的男子在她住所外被捕。

李維拉和洛德霍特目前皆被拘留候審，他們的律師沒有立即回應置評請求。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1131109