以色列攻打哈瑪斯及真主黨 伊朗警告戰事恐擴大
2024/11/9 21:17（11/9 21:48 更新）
（中央社德黑蘭9日綜合外電報導）伊朗外交部長阿拉奇今天警告，以色列攻打加薩走廊（Gaza Strip）武裝團體哈瑪斯（Hamas）以及黎巴嫩政治和軍事組織真主黨（Hezbollah），恐使戰火蔓延至中東以外的地區。
伊朗國營電視台播放阿拉奇（Abbas Araghchi）的談話，他表示：「全世界應該知道，一旦戰事擴大，造成的危害將不只限於西亞地區而已；不安與動盪可能蔓延至其他地區，甚至更遠的地方。」
法新社報導，有伊朗撐腰的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯去年10月襲擊以色列南部以來，以色列就一直出兵掃蕩盤據加薩走廊的哈瑪斯。
以色列近期焦點轉向黎巴嫩，從今年9月以來向同樣有伊朗支持的真主黨發動全面攻勢。
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問拉里賈尼（Ali Larijani）則在7日示警，不要貿然反擊以色列。
他告訴國營電視台：「以色列的目標就是要把衝突導向伊朗，我們必須明智因應，以免落入以色列的圈套，可別不假思索就做出回應。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1131109
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