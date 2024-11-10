竊聽醜聞陰影下 模里西斯國會大選展開投票

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（中央社模里西斯首都路易港10日綜合外電報導）模里西斯今天展開國會大選投票，在這個常被譽為非洲最穩定、最繁榮的民主國家，這一場勢均力敵的選舉，因為竊聽醜聞而蒙上陰影。

由於媒體報導，有人擔心選舉舞弊，競選活動始終緊張。選舉委員會主委拉曼（Irfan Rahman）表示，投票所已部署了員警以確保安全。

經過長年爭論，這個印度洋國家上月才達成歷史性協議，英國同意把查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交模里西斯。

模里西斯總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）原本可望在協議達成後輕鬆連任，但政治人物、外交官和記者的秘密電話錄音上月在網路上曝光後，一切開始有了變數。

模里西斯電信（Mauritius Telecom）前執行長等嫌疑人在調查中被捕，當局也在11月1日宣布禁止社群媒體，直至選舉結束。

此次大選攸關70席國民議會（National Assembly）的控制權，由賈諾斯領導的「社會主義戰鬥黨」（Militant Socialist Movement）及其盟友，以及前總理藍古蘭（Navin Ramgoolam）領軍的「改革聯盟」（Alliance of Change）兩個集團爭奪。

賈諾斯8日接受「快報」（L'Express）訪問時表示：「我們必定會拿下勝利。」

藍古蘭則在記者會上不甘示弱地說：「我們會在11月11日到達政府大樓。」

投票上午7時開始，下午6時結束，結果預定明天公布。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131110