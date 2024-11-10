以色列空襲加薩走廊北部 民防單位稱30死含13童

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（中央社加薩走廊10日綜合外電報導）巴勒斯坦領土加薩走廊（Gaza Strip）的民防單位今天表示，以色列空襲加薩走廊北部的2棟房子，造成包括13名孩童在內共30人死亡。

法新社報導，加薩民防單位指出，今晨的第1場空襲擊中加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）1棟房子，釀成至少25死、逾30傷，死者包含13位孩童。

以色列軍方從10月6日起，持續對賈巴利亞在內的加薩北部區域發動凌厲陸空攻勢。以軍聲稱，他們正試圖阻止巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）激進分子在當地重整旗鼓。

民防單位提到，另1場鎖定加薩市（Gaza City）沙布拉區（Sabra）的空襲導致5人喪命，且仍有多人下落不明，「瓦礫堆下還有一些平民」。

哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列南部，引發加薩戰爭。根據法新社對以色列官方數據的統計，哈瑪斯的襲擊造成以方有1206人殞命，其中大部分是平民。

哈瑪斯治下的加薩衛生部數據顯示，以色列的報復行動已奪走加薩走廊4萬3552條人命，死者多半為平民。聯合國（UN）認為這項數據可信。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1131110