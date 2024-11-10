英國防參謀長：俄軍10月每日約1500人傷亡 開戰以來新高
2024/11/10 21:29（11/10 22:03 更新）
（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國國防參謀長拉達金今天表示，俄羅斯部隊上月傷亡人數創下俄烏開戰以來單月新高。
法新社報導，拉達金（Tony Radakin）告訴英國廣播公司（BBC），俄軍今年10月每日平均約有1500名士兵傷亡。
俄羅斯並未公布其戰爭陣亡人數，但拉達金指出，上月傷亡人數是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭以來，所經歷最慘烈數據。
他補充道：「俄羅斯傷亡數將達到70萬人，由於（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）的野心，俄國不得不承受如此巨大的痛苦與苦難。」
拉達金承認，俄羅斯在占領烏克蘭領土方面有所進展，但龐大傷亡卻「只增加一點土地」。
他還提到，俄羅斯政府將超過40%公共支出花在國防安全上，為國家帶來「沉重壓力」。
烏克蘭對抗俄羅斯侵略之際，英國是烏國最強有力的支持者之一，提供基輔數以十億計英鎊軍援、武器及軍事訓練。
拉達金重申，只要烏克蘭需要，英國將給予支持，「這是蒲亭總統必須理解的訊息，也是對（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的再次保證」。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1131110
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