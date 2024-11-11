本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普2.0外交軍事核心 華爾街日報：交易與嚇阻
首頁 / 國際

波羅的海3國拒能源依賴 明年2月全面退出俄羅斯電網

2024/11/11 07:53（11/11 08:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
波羅的海3國電力能源明年2月將全面退出聯合電力系統協議BRELL。圖為立陶宛克萊佩達港正裝載一個用於擴展立陶宛至波蘭電力系統的變壓器至船上。（路透社）
波羅的海3國電力能源明年2月將全面退出聯合電力系統協議BRELL。圖為立陶宛克萊佩達港正裝載一個用於擴展立陶宛至波蘭電力系統的變壓器至船上。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯11日專電）波羅的海3國電力能源獨立進入倒數，明年2月將全面退出與俄羅斯和白俄羅斯的聯合電力系統協議BRELL，同步接入歐洲大陸電網。

立陶宛政府10月31日在維爾紐斯能源博物館前豎立了一座倒數時鐘，象徵脫離俄羅斯電力系統，正式進入倒數100日，迎接能源獨立的歷史時刻。

聯合電力系統協議BRELL是源自蘇聯時期的電力網絡系統，為白俄羅斯（Belarus）、俄羅斯（Russia）、愛沙尼亞（Estonia）、立陶宛（Lithuania）和拉脫維亞（Latvia）五個國家提供統一的電力分配，並由位於俄羅斯莫斯科的調度中心集中管理。BRELL名稱即取自這五個國家英文名稱的首字母組合。

波羅的海3國──立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，自90年代從蘇聯獨立，獨立初期對此系統仍高度依賴。然而自2014年克里米亞危機以來，因為地緣政治局勢緊張以及能源安全的考量，促使3國加快推動能源獨立，穩步減少對俄羅斯的依賴。

波羅3國在2018年達成共識，訂定於2025年底前脫離BRELL系統，與俄羅斯實現完全脫鉤。目前，三國已經沒有向俄國購買電力，但仍與俄國輸電系統保持實體連接。

俄烏戰爭2022年爆發後，立陶宛對俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）進行制裁，限制部分貨物跟旅客通過途經立陶宛的鐵路運輸，俄羅斯則威脅將切斷BRELL系統作為報復手段。

俄羅斯對烏克蘭的侵略，間接加速了這個脫鉤計畫的執行。波羅地海3國的總理於去年8月簽署聯合聲明，將脫離BRELL的最後期限，從明年年底提早到明年2月。

近年來，波羅的海3國已增加了從歐洲國家的電力進口，並透過跨國基礎設施如立陶宛-瑞典的NordBalt電纜和愛沙尼亞-芬蘭的Estlink電纜，強化與北歐電力網的連接。

波羅的海3國與歐洲大陸網路（Continental Europe Network, CEN）的整合，將透過延伸立陶宛和波蘭之間現有線路 LitPol Link 來實現。

今年7月，波羅的海國家的電力系統供應商已正式通知俄羅斯和白俄羅斯，將不再續簽BRELL協議，並於2025年2月完全退出該電網系統。

按照目前計畫，2025年2月8日波羅的海3國將與BRELL系統斷開連接，並進行獨立運行的測試。翌日（2月9日），3國的電網將同步接入歐洲大陸電網，完成歷史性的能源獨立進程。（編輯：高照芬）1131111

波羅的海3國──立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞。（中央社製圖）
波羅的海3國──立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞。（中央社製圖）
#俄烏戰爭
#歐洲
#波羅的海
#蘇聯
延伸閱讀
台灣推全社會防衛韌性 美學者：可借鏡波羅的海經驗德國阻俄野心 成立波羅的海北約海軍指揮中心波羅的海3國外長：俄羅斯干擾GPS恐致空難事故北歐10國增強海軍部署 保護波羅的海基礎設施
克里米亞危機
北韓軍援俄羅斯 立陶宛組織：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：