韓2025經濟成長率估降至2% 川普當選添不確定性

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國相關專家今天表示，韓國明年經濟成長率可能降至2%，指出川普再次當選美國總統可能帶來關稅等經濟政策，為韓國經濟注入更多不確定性。

韓國金融研究院今天在首爾舉行2025年經濟暨金融展望研討會，會中不僅對韓國今年經濟成長率從原先的2.5%下調至2.2%，還預期2025年經濟成長率將進一步放緩至2%，並指出通膨雖可能逐步下降，配合降息帶來的內需回溫，仍無法彌補建設業景氣不振造成的負面影響。

甫獲美國大選勝出的川普被視為可能帶來負面影響的因素之一。彭博韓國首席經濟學者權孝聖（音譯）表示，韓國今年出口表現雖好，但預期明年上半年就會觸頂放緩，加上最大貿易國中國受美國關稅報復增加，韓國出口肯定也會受到極大影響，認為明年經濟成長率只會在1.9%上下。

JP摩根首席經濟學者朴碩吉（音譯）則更為悲觀。他認為韓國明年經濟成長率將落在約1.7%，且尚未計入川普政府可能對國際經濟帶來的影響。分析指出，川普的保護主義政策可能全面提高關稅，以及各種雙邊貿易施壓，可能導致全球貿易量減少。

韓國出口對美國、中國依賴度高，經濟成長勢必會受到新政府預期政策衝擊，韓國政府因此在美國大選結束後積極召開多項盤點會議，力求及時應對經濟成長減弱對內需、失業率造成的連鎖效應。

韓國學界也提出各種降低經濟衝擊的方案，除與新上任政府盡速建立良好合作關係外，擴大對美國投資被視為有效談判籌碼之一。

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韓國對外經濟政策研究院世界區域研究中心北美歐組長姜具尚（音譯）對媒體表示，拜登政府任內促成許多半導體及電池領域企業將生產基地設置在美國，引導大筆對美國投資，對美國經濟及工作機會都有不小貢獻，可藉此建設雙邊友好關係，爭取相對優惠的貿易條件。

也有意見認為川普不會容忍美國對韓國的貿易赤字，應提前準備減少韓國對美國貿易順差規模的方案，例如增加進口美國石油等天然資源，同時與新政府強調說明韓國企業在美國投資設廠時內部零件設備交易帶來的出口假象。（編輯：韋樞）1131111