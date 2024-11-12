阿拉伯伊斯蘭國家峰會 沙國譴責以色列種族滅絕

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（中央社利雅德11日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今天在阿拉伯-伊斯蘭國家峰會上發言，譴責以色列對巴勒斯坦人實施「種族滅絕」。

綜合路透社與法新社報導，穆罕默德．沙爾曼在阿拉伯-伊斯蘭國家峰會上表示，沙烏地阿拉伯「再次譴責並堅決反對以色列對友好的巴勒斯坦人民進行種族滅絕」，此言呼應了沙國外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al-Saud）10月底的談話。

穆罕默德．沙爾曼也敦促國際社會阻止以色列攻擊伊朗，並尊重伊朗主權。

他曾在9月表示，除非巴勒斯坦建國，否則沙烏地阿拉伯不會承認以色列。

這場峰會的閉幕聲明表示：「如果不結束以色列對所有阿拉伯領土的占領…這個區域就無法實現公正與全面和平。」這裡所指的領土是以色列於1967年6月4日後所占領的約旦河西岸（West Bank）、東耶路撒冷（East Jerusalem），以及加薩走廊（Gaza Strip）與戈蘭高地（Golan Heights）地區。

峰會聲明提到先前呼籲以色列撤離這些地區的聯合國決議，以及2002年阿拉伯和平倡議（2002 Arab Peace Initiative）；後者主要內容是阿拉伯國家與以色列關係正常化，藉以換取以色列撤出1967年以來占領的所有阿拉伯人土地、同意巴勒斯坦建國的兩國方案。

阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）今天稍晚在記者會指出峰會總結聲明的一篇文章，內容提及推動在聯合國大會凍結以色列的會員資格。

阿波蓋特表示，凍結會員資格不屬於聯合國安全理事會管轄範圍，可以由聯合國大會決定。

阿波蓋特說：「我們可能很快就會看到聯合國大會以多數通過凍結（以色列）會員資格。」

這場峰會的總結聲明要求所有國家禁止向以色列出口或轉移武器彈藥，並敦促國際刑事法院（ICC）對以色列文職和軍事官員發出逮捕令。

以色列過去13個月在加薩走廊的軍事攻擊造成數萬人死亡，絕大多數居民流離失所面臨飢餓危機，不過以色列在國際法院否認種族滅絕指控。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131112