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掃雷艇失火沉沒 日方中止日美聯合特別訓練[影]

2024/11/12 14:57（11/12 15:10 更新）
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影片來源：TBS NEWS DIG Powered by JNN

（中央社東京12日綜合外電報導）日本海上自衛隊掃雷艇宇久島號失火沉沒，船上一人至今下落不明。日本防衛大臣中谷元今天表示，除全力搜救外，將中止11月16日到26日預定舉行的相關訓練及日美聯合特別訓練。

日本TBS電視台報導，中谷元今天對這起發生在福岡縣外海的掃雷艇沉沒意外表示，「身為防衛大臣深感責任重大」。

宇久島號11月10日在福岡縣外海航行時發生火災，並在昨天沉沒，目前已知受困引擎室的33歲下士古賀辰德失聯。海上保安廳等單位昨天持續搜救到日落時分，但並無所獲。

中谷今天說，當務之急是全力搜救失聯者，並查明事發原因避免再度發生。此外，將中止11月16日到26日預定舉行的訓練及日美聯合特別訓練。

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朝日新聞報導，福岡海上保安部今天表示，已結束由潛水員負責搜救失聯船員的行動，接下來將持續由巡邏艇等進行海域搜救任務。

福岡海上保安部表示，掃雷艇已下沉到水深約40公尺的海底，呈現船底朝上。隸屬海上保安廳特殊救難隊等單位的潛水員，從今天上午7時30分開始進入沉船內展開重點搜救，但未發現失聯船員蹤跡，所以結束潛水搜救行動。（譯者：黃名璽）1131112

掃雷艇宇久島號沉沒海域。（共同社）
掃雷艇宇久島號沉沒海域。（共同社）
#中谷元
#海上自衛隊
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