菲律賓控中國加大施壓 要求其放棄南海主權聲索

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（中央社坎培拉12日綜合外電報導）菲律賓國防部長鐵歐多洛今天在澳洲首都坎培拉（Canberra）會晤澳洲國防部長馬勒斯。會後鐵歐多洛表示，中國正對菲國加大施壓，以迫使菲國放棄其南海主權聲索行動。

路透社報導，這是去年8月以來，澳菲防長第5度會晤，凸顯兩國日益強化的安全關係。兩國都對中國在菲律賓與其他東南亞國家聲稱擁有主權的南海區域活動表示擔憂。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）會晤澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）後表示：「北京正對我們加大施壓，意圖迫使我們放棄南海主權」，他還說菲國是「中國侵略的受害者」。

鐵歐多洛指出，中國的主權聲索與相關行徑違反國際法，而與澳洲等夥伴簽署防務協議，就是遏阻中國進犯的重要方法。

他說：「雖然他們（中國）自稱依據國際法規範行事，不過眾所周知，他們所作所為違反國際法原則，其中最顯著的事證就是實際上各方都不支持他們的行為或活動。」

菲律賓除強化與澳洲和美國等盟國關係，還計劃斥資至少330億美元（約新台幣1兆721億元）採購新的武器，包括先進戰機和中程飛彈等。

馬勒斯也表示，澳洲願加強與菲律賓軍工產業的合作，並將於明年初指派工程評估小組赴菲。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131112