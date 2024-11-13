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引梵中為例 教廷外長：簽協議可避政權干預教會

2024/11/13 07:33（11/13 08:03 更新）
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圖為梵蒂岡。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者黃雅詩羅馬13日專電）教廷外長蓋拉格昨天赴校園演講「教廷外交」，他提到簽雙邊協議是重要外交做法，藉此可捍衛當地教會，避免政權對教會事務不當干預。他舉梵中主教任命協議為例，說明教廷與無邦交國常簽署類似協議。

梵蒂岡新聞網報導，蓋拉格（Paul Gallagher） 昨天前往波蘭的盧布林天主教大學（Lublin Catholic University），以「當代教廷外交」為題演講。他強調教廷外交核心目標是化解衝突、促進宗教自由與人權、幫助移民、關心人類共同家園，以及打擊有害的意識形態。

蓋拉格形容教廷的功能就像「戰地醫院」，教廷是國際各種衝突挑戰中的重要對話者，因為教廷常透過發揮「軟實力」，獲致連世界強權也難以達到的目標。

談到教廷外交風格，蓋拉格從歷史角度解釋，教廷常花費數十年搭建橋梁與對話，這種充滿耐心又謙遜的態度，在面對許多看似無解的衝突時，已被證明相當有效，可以讓敵對的各方逐步培養善意；教廷這種「仁慈外交」（diplomacy of mercy）目的是促進團結與共同利益。

蓋拉格介紹教廷外交體系時表示，教廷國務院負責統籌駐外使館與駐外代表，「但教廷頭號外交官就是教宗本人」，先教宗若望保祿二世（John Paul II）對於東歐局勢的影響是最好例證，即使到今天，也能看到教宗方濟各（Pope Francis）在國際舞台的影響力。

蓋拉格表示，教宗會透過勸誡、祈禱、會議、通諭和環球出訪等方式行使「道德權威」，正面對抗不公不義，幫助被遺棄的弱勢，並警告人類不要採取危害所處環境的措施。

蓋拉格強調，教廷在烏克蘭、中東、非洲、高加索等地區，對於化解國際衝突都做了許多幕後努力，「教廷會採取行動支持和平理念，此一和平必須建立在公正關係上，尊重國際準則，且保護基本人權。」

蓋拉格表示，教廷外交另一核心價值是捍衛宗教自由，這是先教宗若望保祿二世的重要遺產，必須堅決抵制宗教變成政治鬥爭的工具，避免引發歧視、暴力與戰爭；「教廷提倡宗教自由的公共性，同時也尊重世俗政權的合法治權，盼促進政權與宗教團體健康對話，而非彼此為敵。」

蓋拉格表示，當前國際宛如面臨「散狀的第三次世界大戰」，教廷外交使命是成為「希望象徵」，致力促進全球的穩定、安全與和平。

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在實際做法上，蓋拉格說，教廷會與許多國家簽訂雙邊協議或合約，這是非常重要的，一方面能捍衛當地教會，避免政權對教會事務做出不當干預（undue interference），另一方面也能據此與政權往來接觸，討論雙方共同關心的問題，以確保在社會與宗教領域有效合作。

蓋拉格在說明時，引用今年10月再度續約的「梵中主教任命協議」為例，他表示當教廷與某些國家沒有完整外交關係時，為了「特別關注當地教會的需求」，就會簽署這類雙邊協議，教廷先前也和越南簽署了增設常駐宗座代表的協議。（編輯：高照芬）1131113

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