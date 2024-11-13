德國政壇大地震 2025預算和多項政策倡議恐陷僵局

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（中央社柏林12日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟瓦解後，德國預計將在明年2月23日提前選舉，但多名官員今天警告，這將使2025年預算和其他幾項政策倡議陷入困境。

路透社報導，保守派反對派擔心德國無人掌舵，希望1月就舉行選舉，而蕭茲則希望在3月中旬選舉，以便讓當局和各黨有更多時間準備，在雙方各退一步的情況下，最終敲定了選舉日期。

通貨膨脹、俄羅斯入侵烏克蘭、來自中國的競爭加劇以及美國總統當選人川普即將重返白宮，這些因素結合在一起，為德國帶來一場完美風暴。作為歐洲最大經濟體，德國的繁榮得益於豐富的能源和良性、有利於貿易的國際政治環境。

曼罕歐洲經濟研究所（ZEW）的投資人情緒指數從10月的13.1點下跌至今天的7.4點，跌幅遠超分析師預期，反映德國正陷入多重危機。

報導指出，握有明確多數席位的政府將更易於討論德國債務減速機制（debt brake）或為戰略性產業提供資金等議題。

蕭茲將在12月16日面對國會的信任投票，一般預期不會通過，德國將於明年2月23日提前大選。

蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）國會黨團領袖穆茨尼希（Rolf Muetzenich）表示，社民黨力挺蕭茲，並且駁回蕭茲應該讓位給另一位候選人的建議，例如目前更受歡迎的國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。

穆茨尼希告訴記者：「現在關鍵在於經驗和能力，我確信蕭茲是合適的候選人。」

法新社報導，即使投票結果明確顯示哪個政黨拿下多數席次，德國很可能需要幾週才能組成新政府。

鑒於德國的比例代表制投票制度和日益分散的政治格局，任何政黨都不太可能憑藉自己的力量成為多數黨。

組成政府需要一個新的聯盟，但各方之間的談判可能會持續很長時間才能達成共識。

蕭茲當初花了兩個多月的時間，才讓他的政黨和另外兩個聯盟夥伴在2021年達成協議。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1131113