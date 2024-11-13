本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國準國安顧問瓦爾茲 老虎小組成員盯對台軍售進度
首頁 / 國際

德國政壇大地震 2025預算和多項政策倡議恐陷僵局

2024/11/13 09:39（11/13 09:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林12日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟瓦解後，德國預計將在明年2月23日提前選舉，但多名官員今天警告，這將使2025年預算和其他幾項政策倡議陷入困境。

路透社報導，保守派反對派擔心德國無人掌舵，希望1月就舉行選舉，而蕭茲則希望在3月中旬選舉，以便讓當局和各黨有更多時間準備，在雙方各退一步的情況下，最終敲定了選舉日期。

通貨膨脹、俄羅斯入侵烏克蘭、來自中國的競爭加劇以及美國總統當選人川普即將重返白宮，這些因素結合在一起，為德國帶來一場完美風暴。作為歐洲最大經濟體，德國的繁榮得益於豐富的能源和良性、有利於貿易的國際政治環境。

曼罕歐洲經濟研究所（ZEW）的投資人情緒指數從10月的13.1點下跌至今天的7.4點，跌幅遠超分析師預期，反映德國正陷入多重危機。

報導指出，握有明確多數席位的政府將更易於討論德國債務減速機制（debt brake）或為戰略性產業提供資金等議題。

蕭茲將在12月16日面對國會的信任投票，一般預期不會通過，德國將於明年2月23日提前大選。

蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）國會黨團領袖穆茨尼希（Rolf Muetzenich）表示，社民黨力挺蕭茲，並且駁回蕭茲應該讓位給另一位候選人的建議，例如目前更受歡迎的國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。

穆茨尼希告訴記者：「現在關鍵在於經驗和能力，我確信蕭茲是合適的候選人。」

法新社報導，即使投票結果明確顯示哪個政黨拿下多數席次，德國很可能需要幾週才能組成新政府。

鑒於德國的比例代表制投票制度和日益分散的政治格局，任何政黨都不太可能憑藉自己的力量成為多數黨。

組成政府需要一個新的聯盟，但各方之間的談判可能會持續很長時間才能達成共識。

蕭茲當初花了兩個多月的時間，才讓他的政黨和另外兩個聯盟夥伴在2021年達成協議。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1131113

蕭茲
德總理蕭茲與川普通話 同意合作助歐洲恢復和平德國聯合內閣瓦解 蕭茲：不排除耶誕節前舉行信任投票
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：