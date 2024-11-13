駐印度代表葛葆萱投書 籲台印攜手對抗氣候變遷

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（中央社記者李晉緯新德里13日專電）駐印度代表葛葆萱在媒體投書，稱台灣與印度同樣正面對氣候變遷問題，雙方在因應此事上各有所長且彼此互補，因此有極大的合作潛力，來對抗氣候變遷。

2024年度聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（UNFCCC COP29）11日在亞塞拜然開幕，據統計有約4萬人參加，台灣在氣候公約註冊的11個NGO，將分別於兩週內在大會藍區會場內辦理周邊會議、展攤及相關論壇。

在會議相關活動進行之際，駐印度代表葛葆萱以「台灣對氣候行動的承諾：台印度合作新篇章」為題撰文，投書到亞洲社群新聞網（Asian Community News），文中指出，隨著氣候變遷重塑世界，台灣和印度正與許多其他國家一樣，發現自己努力在應對氣候問題帶來的嚴峻挑戰，作為印太地區的主要經濟體，台灣和印度不僅對自身的環境福祉有責任，而且也正共同致力於應對全球氣候危機。

葛葆萱提到，台灣近年來面臨氣候變遷嚴重影響，因此明確將「2050淨零排放」目標納入「氣候變遷因應法」，充分展現減碳決心。同時，台灣在實現淨零排放的過程中，優先考慮公平性，確保每個人都能從這項變革過程中受益。

台灣6月時在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，以國家整體發展的視野進行氣候治理與國際合作。在此同時，台灣對因應氣候變遷的承諾，為台灣與印度的雙邊關係，提供了新的合作機會。

葛葆萱指出，印度擁有發展豐富再生能源的資源，展現成為全球清潔能源領導者的野心，台灣則在綠色技術、氣候調適和低碳創新方面處於世界領先地位，這些正好與印度的優勢互補，使兩國得以加速實現永續發展目標。

文中提到，台灣將積極啟動綠色金融3大基金，來帶動綠色產業的發展，其中包括新台幣100億元的「綠色成長基金」，以鼓勵台灣新興的淨零相關產業。此外，也爭取保險業、金融業資金，成立「綠色金融創新基金」，長期投入台灣各產業深度節能、淨零、資源循環產業。

台灣淨零基金將與台灣高碳排業者、創投業者和金融機構合作，主動評估參與各類減碳技術，這些舉措符合《巴黎協定》第9條，推動已開發國家透過不同來源動員氣候資金的要求。台灣的努力料將吸引更多的綠色投資，增強國際競爭力，並深化與印度的氣候夥伴關係。

葛葆萱提到，在調適面上，台灣也在5月發布了最新的「國家氣候變遷科學報告」，提供了重要的科學數據，以協助地方政府規劃有效的短期和中期因應，提升各個城市的環境韌性。報告強調需要建立多層次防災系統，從災害預測到應變與重建，全面提升應對災害的能力。台灣的相關舉措符合《巴黎協定》第7條，也讓人看到台灣和印度在預警技術、災害預防和復原力建設方面合作的巨大潛力，及兩國面對氣候變遷影響適應能力的提升。

葛葆萱認為，台灣和印度在氣候行動上有明確的目標。雙方合作將促進綠色成長，共同應對全球氣候危機。隨著台灣在碳定價和綠色技術方面的進步，期待與印度在再生能源、淨零轉型和技術創新方面深化合作，共同為全球氣候治理做出貢獻。（編輯：陳承功）1131113