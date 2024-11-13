川普重返白宮再掀利益衝突 涉加密貨幣引發疑慮

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國前總統川普即將重返白宮，再度掀起與其商業帝國有關的利益衝突問題，他新涉足的加密貨幣等商業冒險引發新的疑慮。

法新社報導，亞利桑那州立大學（Arizona State University）行銷教授哈斯（Mark Hass）說，身價億萬的川普在政壇上驚人東山再起，「為川普帝國提供強大動力」。

他指出，在全球各地登上新聞頭版近10年後，川普的「品牌…有點像是政壇上的耐吉（Nike）或蘋果（Apple）…全球每個人都知道它代表什麼」。

哈斯說，無論如何，川普與他企業的關聯將持續存在。

伊利諾州西北大學（Northwestern University）行銷教授寇金茲（Tim Calkins）說，川普勝選可能重振川普家族品牌的名聲。

他向法新社表示：「品牌具有連結性，在這個時刻，川普品牌讓人聯想到勝利、東山再起和氣勢。」

他說：「川普仍是個非常兩極化品牌，但這場選舉結果強化了其正面聯想。」

自川普上一次擔任總統以來，他的家族企業就達成許多重大海外交易，其中幾個與沙烏地阿拉伯有關。

川普集團與沙烏地開發商Dar Global合作，在紅海城市吉達（Jeddah）興建高樓層公寓大廈群，在杜拜興建豪華大廈，並在阿曼興建飯店大樓群。

川普集團也與沙烏地主權財富基金控制的LIV高爾夫簽署一項協議，在川普擁有的高爾夫球場舉行過數場LIV比賽。

哈斯說，這類夥伴了解這些合作賦予他們對川普的「影響力」，最終為他帶來經濟利益。

政府道德監督組織「公民道德責任組織」（CREW）副主席雷伯維茲（Jordan Libowitz）說，川普的利益衝突將比他上一個總統任期「還要嚴重得多」。

雷伯維茲提到川普擴大的投資組合，現在還包括在公開市場上交易的媒體集團。

他說：「沒有什麼能阻止像是沙烏地財富基金、阿拉伯聯合大公國財富基金與科威特財富基金挹注數以億計美元購買該支股票，這些財富基金都砸大錢投資科技股。」

川普擁有近53%的「川普媒體與科技集團」（Trump Media Technology Group）股份，這個集團也是他旗下「真實社群」（TRUTH Social）的母公司。

根據財經雜誌「富比世」（Forbes），川普在川普媒體與科技集團掌握的股份目前價值約38億美元，占了他估達59億美元身家的超過一半。

「紐約郵報」（New York Post）引述川普競選團隊成員說法報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）正在考慮透過舊稱推特（Twitter）的社媒平台X收購真實社群。

這位總統當選人最近也涉足加密貨幣界，與他的兒子一起支持新的交易平台World Liberty Financial。川普不是這家新創公司的股東或董事會成員，但由於平台使用他的名字，他可以獲得報酬。

雷伯維茲說：「目前還不清楚這家公司如何運作或在做什麼。但加密貨幣以能匿名輸送資金而惡名昭彰，尤其是來自海外的資金。」

公民道德責任組織考慮對川普提出訴訟，如同在川普第一個任期提出訴訟，聲稱川普收到外國客戶支付的款項，違反美國憲法。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1131113